Este domingo, en Implacables presentaron una nota que le hicieron a Amalia Yuyito González en los últimos días, ocasión que aprovecharon Susana Roccasalvo y sus panelistas para hablar sobre la actualidad de la pareja de la conductora con el presidente Javier Milei.

Esa ocasión fue aprovechada por Gustavo Méndez, que contó información proporcionada por los “topos” que tiene en Empezar el día, el ciclo que conduce diariamente Yuyito González por Ciudad Magazine desde las 10.

Javier Milei y Amalia Yuyito González

“Lo que me contaron que en producción es que ella llega muy contenta y que le manda fotos a Milei. Me contaron de ahí los topos que le envía la foto a Milei del look que tiene y le cuenta que están ‘pasando rutina’, etcétera mientras que él, obviamente, está trabajando”, explicó.

CÓMO FUE EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE LOS HIJOS DE YUYITO GONZÁLEZ Y JAVIER MILEI

“El hijo de Yuyito, Estéfano habló con nuestros colegas de intrusos y contó que la mamá está feliz porque ella estuvo durante 25 años sola. La ve feliz a la madre y dijo que le gusta esta relación y banca esta pareja”, recordó Naiara Vecchio.

“Conoció a Javier Milei también a Bárbara (Coppola). Se juntaron, y ella contó en su programa que hubo un encuentro familiar donde se llevaron muy bien”, agregó la panelista. También los amigos de Socio del espectáculo contaron que Fátima Flores la ex de Milei, está vendiendo la que la campera de cuero”, agregó Méndez.

Al respecto, Susana Roccasalvo contó que Fátima Florez, que se encuentra de gira por Las Vegas (EE.UU.) volverá en las próximas horas a Argentina para estar presente en la ceremonia de los Martín Fierro, tras lo cual volverá a trabajar en el exterior.

