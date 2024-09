Lejos de pasar por alto las consultas sobre Fátima Florez, la expareja de Javier Milei y con quien está actualmente de novia, Yuyito González dio que hablar al opinar de la imitación que hace la humorista cuando se pone en la piel del presidente.

“No sé si viste que hubo como un ‘campera gate’, así lo llamaron, porque vos usaste la campera de Milei y Fátima tenía una igual que le había dado y a las horas la puso en venta. Y las publicaciones que viene haciendo ella a raíz de tu relación con Javier, en las que quizás pone ‘estoy mejor que nunca’”, lanzó Rodrigo Bar, el cronista de Socios del Espectáculo.

Fue entonces que la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) respondió con picardía: “No, me muero de risa. No, no la vi. Ojalá sea cierto, qué bueno, me encanta. ¿Cómo no voy a querer que esté mejor que nunca? Yo estoy mejor que nunca, así que deseo que la gente esté mejor que nunca”.

Foto: Captura (eltrece)

“A nosotros no nos entran las balas, así es que habrá mucha gente brava o no, no lo sé, pero no pasa nada”, agregó, en referencia a los dichos de Moria Casán, quien aseguró que una mujer despechada es brava.

“¿Te divierte que (Fátima) lo siga imitando a Javier y que quizás haga chistes en torno a su relación con él o su ex relación?”, insistió el notero. Y Yuyito cerró, sin filtro: “Si le sirve, que lo haga, ¿qué te puedo decir? Ella está con la imitación y yo estoy con el original”.

Yuyito González: “Si le sirve, que lo haga, ¿qué te puedo decir? Ella (por Fátima Florez) está con la imitación y yo estoy con el original”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PICANTE COMENTARIO DE LAURA UBFAL SOBRE EL ROMANCE DE YUYITO GONZÁLEZ Y JAVIER MILEI

Si bien el noviazgo de Yuyito González y Javier Milei avanza a paso firme, Laura Ubfal no pasó por alto la declaración de amor que le hizo la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) a su pareja y fue contundente con su opinión al aire.

La conductora de Team Ubfal no vio con bueno ojos que la novia del presidente definiera su vínculo como una “cosa sana, pura, linda e inocente” y fue al hueso con su comentario: “Te amo Amalia, te conozco hace muchos años. Pero decir que el romance con Milei es sano e inocente, me dan una ganas de reírme que no puedo creerlo”.

“Por más que sea real el amor, total y sano, ‘inocente’ para un presidente... chicos, por favor. En este país no, que ya vimos tantas cosas. ¡Por favor, no nos tomen de tontos!”, agregó la periodista. Y cerró, sin querer entrar en polémica con su colega: “Con amor, Yuyito, con amor”.