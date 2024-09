Si bien el noviazgo de Yuyito González y Javier Milei avanza a paso firme, Laura Ubfal no pasó por alto la declaración de amor que le hizo la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) a su pareja y fue contundente con su opinión al aire.

La conductora de Team Ubfal no vio con bueno ojos que la novia del presidente definiera su vínculo como una “cosa sana, pura, linda e inocente” y fue al hueso con su comentario: “Te amo Amalia, te conozco hace muchos años. Pero decir que el romance con Milei es sano e inocente, me dan una ganas de reírme que no puedo creerlo”.

“Por más que sea real el amor, total y sano, ‘inocente’ para un presidente... chicos, por favor. En este país no, que ya vimos tantas cosas. ¡Por favor, no nos tomen de tontos!”, agregó la periodista. Y cerró, sin querer entrar en polémica con su colega: “Con amor, Yuyito, con amor”.

YUYITO GONZÁLEZ USÓ UNA PRENDA DE JAVIER MILEI PARA CONDUCIR EMPEZAR EL DÍA Y LE DECLARÓ TODO SU AMOR

A poco de que Yuyito González confirmara que comenzó una nueva historia de amor con Javier Milei, la conducotra de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) lució la campera del presidente en vivo y le dedicó una contundente declaración de amor en las redes.

“No hay plan B. Con él hasta la muerte”, escribió Yuyito en un posteo que subió a Instagram Stories donde se la ve con el outfit de su pareja, a quien arrobó para compartir el gran momento personal que atraviesa con sus seguidores.

Además, Estefi Berardi, la panelista de Mañanísima (el ciclo que conduce Carmen Barbieri por eltrece) sorprendió a Yuyito en los pasillos del canal: “La primera dama llegó con la campera de su novio, Milei. ¿Durmieron juntos?”, publicó pícara.

Fue entonces que la presentadora (que dio cuenta en sus redes que elal accesorio que vistió este jueves es de Milei) respondió, revelando algunos detalles del hombre que conquistó su corazón: “Toquen la campera que trae suerte. Él tiene un buen ropero, tiene muchas camperas de diferentes usos, de la campaña. No usa perfume, la campera tiene mi perfume”, atinó a decir, muy enamorada.

