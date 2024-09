Sabrina Rojas sigue dando que hablar con sus picantes comentarios al mando de Pasó en América, y el programa de ayer no fue la excepción.

Luego de que se conociera la seriedad del vínculo entre Yuyito González, la conductora de Empezar el Día (de lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine) y el Presidente de la Nación Javier Milei, la conductora del programa de América emitió su opinión al respecto.

Mientras hablaban sobre el dulce de leche, Sabrina lanzó: “Rico, pero no empalagoso como el Presidente”.

“Uy, ¿cómo están con Yuyo, no?” ¿Se casan o no se casan?”, preguntó Tartu, a lo que ella respondió: “No sé, a mí me tienen cansada”.

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS DE LA POSIBILIDAD DE QUE YUYITO GONZÁLEZ Y JAVIER MILEI SE CASEN EN EL LUNA PARK

Su compañero le dijo “¿Ya te cansaron, Sabri?” y ella no dudó: “Sí, me cansan. No, pero igual con todo lo que pasa en el país, basta”.

Yuyito González posteó varias historias en Instagram, donde lució la campera de Javier Milei. (Foto: Instagram / yuyitogonzalezok)

“Como qué tanto, ¿viste? Tanta noticia rosa para mí, ya está. A laburar”, lanzó, harta.

“Pará un poco, loca, pará. Para, Mossé, para. Pará un poco ¿qué Luna Park? Vamos a ver”.

"Y atención con esto. Dijeron que les gustaría festejar en el Luna Park, como Diego Maradona", agregó Tartu, mientras Sabrina se retorcía visiblemente.