Las razones que llevaron a Gustavo Conti y Pedro Alfonso a tomar distancia tanto en lo laboral como en su vínculo personal, siguen siendo un misterio. Y en medio de este contexto y tras haber brindado algunas picantes declaraciones contra Paula Chaves, Ximena Capristo redobló la apuesta.

“En realidad, los amigos eran Gus y Pedro, y cuando ellos (por el actor y su esposa, Paula) venían a casa, yo les cocinaba”, comenzó diciendo la panelista de LAM, dejando en claro que la relación de amistad era entre su esposo y el marido de la modelo

“Pero nunca en mi vida hubiese sido amiga de Paula Chaves, te soy sincera, porque no tenemos nada en común”, agregó Capristo (que tiene a su hijo Félix, con Conti), sorprendieron a Ángel de Brito y el resto de las angelitas con sus dichos.

Y cerró, sin filtro: “(Paula) es otra realidad de mujer que no tiene que ver conmigo. No estoy hablando mal de ella, simplemente estoy diciendo que no hubiese sido amiga si Gus no sería amigo de Pedro. Tenemos distintas ondas. Pero sí, obviamente, siempre fui muy respetuosa porque ellos me recibieron muy bien en la casa y yo los recibía muy bien en mi casa también”.

PAULA CHAVES HABLÓ DE SU RELACIÓN CON ZAIRA NARA TRAS LAS ESPECULACIONES SOBRE SU POSIBLE RECONCILIACIÓN

La amistad que supieron mantener Zaira Nara y Paula Chaves parece haber sufrido un fuerte golpe sin posibilidad de conciliar una tregua. Así lo reafirmó la modelo en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Hay cordialidad y buena onda. Nos cruzamos muchas veces, estamos en la misma agencia, nos cruzamos en el supermercado y en el gimnasio. Tenemos buena onda, como lo que digo siempre, no hay más que eso. No me quiero hacer ni la picante ni la no picante. O sea, no hay más vínculo, pero la onda, la buena onda y el cariño está”, remarcó Paula en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en eltrece.

Tras escucharla, el cronista le recordó las declaraciones de la hermana de Wanda Nara: “Ella dijo que quizás cuando los medios dejen de hablar tanto del tema, puede llegar a recomponerse”, atinó a decir. Pero la entrevistada intervino rápidamente: “Si no se está hablando más del tema, tampoco. No somos protagonistas, ya está, ya pasó. Es una historia nuestra, privada que ya está”.

“Está todo bien. Nos vamos a seguir cruzando, seguimos compartiendo agencia y está todo más que bien”, cerró la esposa de Pedro Alfonso –con quien tiene a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa- tajante.