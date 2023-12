Reservada en los temas personales y familiares, Ximena Capristo sorprendió en PH, Podemos Hablar al abrir su corazón por completo y dar detalles de su dura historia familiar.

La panelista recordó el abandono de su padre y los esfuerzos que hizo su mamá para que nunca le falte nada.

XIMENA CAPRISTO SE EMOCIONÓ AL RECORDAR SU DURA INFANCIA

“El esfuerzo y el trabajo siempre te sacan adelante. Yo vengo de una familia muy humilde, en la que mi vieja la luchó siempre para que yo estudie”, le dijo Ximena a Andy Kusnetzoff.

Emocionada, continuó: “Hemos vivido en un auto prestado. Vivimos ahí un montón de tiempo y yo nunca falté al colegio. Mi mamá siempre me llevó limpia, impecable. Siempre se ocupó de que yo tenga lo que a ella le faltaba”.

XIMENA CAPRISTO HABLÓ DEL ABANDONO DE SU PADRE

Conteniendo las lágrimas y con la voz entrecortada, Capristo siguió: “Mi papá nos abandonó, a mi vieja y a mí, cuando yo tenía 6 meses”.

“A partir de ahí mi mamá sufrió bastantes desilusiones con el laburo. Ella era muy buscavida. Aprendí mucho de ella. Y a los 15 años empecé a trabajar en la barra de un boliche”.

“Así pudimos salir adelante. Ella hoy ya no está, pero me ha dejado unos valores increíbles. La recuerdo con mucho cariño. Ella me hace una mujer entera”, afirmó Ximena.

XIMENA CAPRISTO CONTÓ QUE GRAN HERMANO LE CAMBIÓ LA VIDA

En ese marco, Ximena Capristo contó que su ingreso a Gran Hermano 2001 le cambió la vida por completo, porque puedo ayudar económicamente en el hogar y no dejar de trabajar nunca.

“Después llegó el casting de Gran Hermano. Ella me anotó. Nosotros estábamos muy mal económicamente. Me salió esto y a partir de ahí no paré de trabajar”, concluyó Ximena, enfatizando que con trabajo y esfuerzo se puede estar mejor.