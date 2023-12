Desde hace 21 años Ximena Capristo y Gustavo Conti formaron una relación súper valiosa que terminó en su casamiento y en Félix, el hijo que nació fruto de su amor. Sin embargo, la actriz reconoció en PH Podemos hablar que vivieron una separación y que incluso ella propuso un vínculo abierto como solución.

“Siempre priorizamos a nuestro hijo y priorizamos nuestro amor que no se había terminado. Llegamos a estar separados, pero mi hijo no se enteró nunca”.

“Yo creo que las relacione se van construyendo día a día y nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en pandemia. En esa época muchos hemos sufrido diferentes cosas y nosotros sufrimos esta crisis”, se sinceró, en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

“Siempre priorizamos a nuestro hijo y priorizamos nuestro amor que no se había terminado. Que no se había terminado y que siempre estuvo. Después de esa crisis no tuvimos otras”, afirmó. “Llegamos a estar separados, pero mi hijo no se enteró nunca”, reconoció.

Foto: Web Por: Ivan Basso

XIMENA CAPRISTO CONTÓ CÓMO LE PROPUSO A GUSTAVO CONTI TENER UNA PAREJA ABIERTA

Súper honesta, contó que llegó a charlar con el actor sobre la posibilidad de tener una pareja abierta en pos de su matrimonio.

“Yo en algún momento le propuse tener una pareja abierta, se lo propuse y él me dijo que no. Me dijo que quería tener nuestra pareja de siempre, que no quería invitar a nadie ni compartirme con nadie. Me parece que uno acepta o no acepta”, contó.

“Yo quería probar para ver qué onda. Para que sigamos juntos, pero experimentar otras cosas, ver para otros lados. Capaz que nos faltaba algo”, se sinceró.