Una vez más, Ximena Capristo habló sin tapujos de cómo cambió la relación de Pedro Alfonso con su pareja, Gustavo Conti, y soreprendió al dar detalles de cómo vivió su paso por Pasaplatos Famosos, el programa que condujo Paula Chaves por eltrece.

“Yo fui convocada al certamen antes de saber quién era la conductora. Ahora, yo jamás me iría de un proyecto porque hay alguien con quien no tengo relación y tampoco dejaría nunca sin trabajo a alguien”, comenzó diciendo Ximena en Socios del Espectáculo.

Consultada sobre cómo fue la comunicación con Paula Chaves detrás de cámara, Capristo se confesó: “No, nunca hablamos. Ni me saludaba. Cuando tenía que pasar por la mesa para decirme algo, como ‘qué lindo cocinás’, giraba para otro lado. Fue así todo el tiempo”.

“Yo sé que nunca peleé con ella. Que, si ella y Pedro venían a casa, yo era la mejor anfitriona. Está bien, no sé, la gente se enoja”, continuó. Y cerró, firme: “Todo esto no quedó al aire. En el corte ni un ‘hola’ tampoco, nada. Puede estar enojada, qué sé yo. Hasta ese momento no había dicho nada, no sé por qué estaría enojada conmigo”.

PAULA CHAVES, TAJANTE SOBRE SU RELACIÓN CON ZAIRA NARA

Luego de que se especulara con que la historia de amor que había comenzado Zaira Nara con Facundo Pieres había desencadenado una fuerte crisis en su amistad con Paula Chaves (ex del polista), la modelo respondió las consultas de sus seguidores y no dudó en referirse a su vínculo actual con la hermana de Wanda Nara.

“¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, fue la consulta que le hizo llegar un seguidor de Instagram a la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, frutos de su amor con Pedro Alfonso.

Fue entonces que Paula se sinceró sin vueltas: “La vida misma…”, comenzó diciendo. Y cerró, tajante: “Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. ¡Está todo bien! Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía”.