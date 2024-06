Fue un verdadero momento de tensión el que se vivió en Gran Hermano 2023 luego de que los participantes debieran debatir qué familiar sería el próximo en abandonar el reality de Telefe. Allí, Martín “el Chino” Ku no dudó en cruzar a Juliana “Furia” Scaglione al escucharla criticar sin filtro a su pareja, Marisol.

Así fue el tremendo ida y vuelta entre Furia y Martín con el resto de sus compañeros como testigos:

Martín: -Obviamente, me encantaría que se quede Mari. Pero bueno, si ustedes no quieren, no pasa nada.

Furia: -No, no quiero. ¿Sabés por qué? Porque veo que con mi hermana (Coy) se lleva como el oj… y me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del oj... Te lo digo en la cara.

M: -Justo Mari va a ser actriz.

F: -Sí. Si no le gusto, como me pasó con Delfina (la hija de Virginia Demo), porque tiene envidia de quién soy, no es mi problema.

M: -Mari te va a tener envidia, justo, sí.

F: -Es muy diferente la relación que yo tengo con vos, Martín. Es muy diferente. Yo no quiero perder el aislamiento. A mí me miran todos de buena cara. No me interesa. Quiero que María se vaya, no sé cómo se llama. No me importa. Afuera, afuera. Harta de la gente falluta. Basta, me cansaron.

M: -¡Mari no es falluta! (Se levanta y se lo pone cerca de la cara) sólo eso te voy a decir.

F: -Dale, parate. Sacá la mier… que tenés, actor hijo de pu... Dale, actor.

M: -Sí, actriz. Dale, actriz.

F: -Yo estoy harta de que vengan estas pende… a mirarme con cara de ort…. Se los digo en serio. Yo no le hice nada a nadie. Yo soy jugadora y estoy jugando con ustedes. Son sus familiares y a todos los trato bien. Yo no tengo por qué recibir mier…, loco. Yo me porto bien con todo el mundo. Cuando llegan sus familiares, yo cedo un montón. Porque saben cómo juego y cedo muchísimo dentro de la casa. Me parece una falta de respeto.

MARISOL NOMINÓ A SU NOVIO, MARTÍN KU, EN GRAN HERMANO 2023 Y DIO QUE HABLAR CON SU ESTRATEGIA

Luego de ingresar a Gran Hermano 2023 para darle fuerza a Martín “el Chino” Ku en esta recta final del programa, Marisol entró al confesionario a nominar y sorprendió al darle dos votos a su novio.

“Primero que nada, quiero aclarar bien por qué voy a hacer esta votación. Y es que ya hay dos personas que no puedo votar. Darío (Martínez Corti) es líder y Furia (Juliana Scaglione) ya está en placa, así que me quedan cuatro opciones”, comenzó diciendo Marisol.

“Sí o sí voy a tener que subir a gente que no quisiera subir de los cuatro que quedan. Y teniendo en cuenta que seguramente sea una placa de cuatro, capaz que alguien quede abajo. Por ende, Darío tenga que bajar a alguien y subir a la persona que quede abajo”, agregó.

“La verdad es que siento que a esta altura sí o sí todos van a quedar en placa. Pero bueno, si Martín queda afuera (de la placa) sería una lástima porque si no Darío sí o sí lo tiene que subir”.

Y cerró, firme con su postura: “No quiero que suba Martín, por eso mis primeros dos votos van a ser para él. La verdad es que siento que a esta altura sí o sí todos van a quedar en placa. Pero bueno, si él queda afuera (de la placa) sería una lástima porque si no Darío sí o sí lo tiene que subir. Y quizás si ya está arriba Darío elija salvarlo, no lo sé, juego con eso. Y mi otro voto va a ser para Bautista (Mascia) para dividir los votos”.