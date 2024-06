Pese a que se habían mostrado muy compinches en los últimos días, una escena que vio frente a sus ojos terminó de hacer explotar a Juliana “Furia” Scaglione, quien volcó su enojo con Bautista Mascia en Gran Hermano 2023.

Así fue el picante ida y vuelta entre Furia y Bautista en el reality de Telefe:

Furia: -(Al ver a Virginia Demo alejarse del patio donde estaban todos) cómo se va, eh. A mí, los silencios de mier… no me los hacen cuando vengo.

Bautista: -¿Qué silencio?

F: -Recién vine y me hicieron silencio. (Virginia) se quedó callada y ustedes también. Bueno, después no me pidan favores, nada más porque si empezamos así, se va toda la mier…

B: -Bueno, pero si viene caminando, charlamos de algo y vos pensás eso...

F: -Nunca te hago silencio, nunca.

B: -¿Quién hizo silencio? ¿En qué momento?

F: -Bueno, a mí no me hagan silencio en una conversación porque yo me doy cuenta si me están sacando el cuero o no.

B: -¿Quién hizo silencio? ¿Cuándo?

F: Cuando vine recién.

FURIA REVELÓ EL CONTUNDENTE PEDIDO QUE LE HIZO LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO

Luego de las repercusiones que despertaron los tremendos comentarios, con insultos incluidos, de Juliana “Furia” Scaglione a los exparticipantes que regresaron por unos minutos a la casa de Gran Hermano 2023, a la jugadora le habría hecho un contundente pedido desde la producción del reality de Telefe.

Así se pudo ver en Entrometidos en la tarde, el programa que conduce Carlos Monti por Net TV: “Mirá, escuchá bien a Furia porque además el comportamiento de ella, hoy a la mañana, cambió mucho”, adelantó.

Fue entonces que pasaron un video que se viralizó en las redes donde se escucha a la joven hablar con algunos de sus compañeros: “Es un montón lo que me están pidiendo, que no puedo decir más palabras”.

Ante esto, Nicolás Grosman intervino: “¿De vuelta te dijeron? Bueno, pero es porque va a ser en vivo la gala”, indagó. Por último, se vio otra escena en la que Furia se dirige de una manera muy especial a Darío Martínez Corti: “¿Cómo le va, gran padre, ¿todo bien? ¿A usted cómo le va? Ahora te vas a hablar así, ¿viste? ¿Usted cómo se encuentra?”.