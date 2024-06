En medio de la recta final para que se conozca quién será el ganador de Gran Hermano 2023, Ángel de Brito sorprendió al dar a conocer el nombre de los dos famosos que entrarán al reality de Telefe.

“Me están quemando el teléfono con los que entran a Gran Hermano. Entran a la casa dos personan, entran en dupla y, podemos decir, con una misión. Entran un toque, no se quedan, no nominan, no votan y no eliminan”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Lo que no sé es cuándo entran. Porque si entran la semana que viene, me da turbio. Tendrían que entrar antes de la eliminación del domingo. Entran dos personas, dos hombres de distintas edades”, agregó.

Y por último, De Brito reveló el misterio: “Entran dos imitadores: Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Juliana “Furia” Scaglione y a Emma Vich. ¡Me encantan los dos! Hacen las imitaciones en La Peña de Morfi. Los participantes no lo van a poder creer. Hay que ver cómo impacta en la casa porque es información”.

ASÍ REACCIONARON LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO AL ENTERARSE QUE SUS EXCOMPAÑEROS SON LOS QUE VAN A NOMINAR

Luego de las repercusiones que despertó el ingresó de los exparticipantes de Gran Hermano 2023 a la casa, Santiago del Moro sorprendió a los jugadores que siguen en carrera en el reality de Telefe al dar detalles de la próxima gala de nominación.

“Jugadores, atención, les prometí algo. Chicos, atención. Para ustedes, para el público, quiero que escuchen esto. En la gala de mañana, ustedes no van a nominar. Nominan los que entraron ayer y hoy”, expresó el conductor.

“Es decir, ustedes van a ser espectadores, van a ver todo. Mañana van a ver los confesionarios, van a ver quiénes los nominó y quiénes no. Mañana los jugadores no van a nominar, pero verán las nominaciones desde el sillón, lo que hicieron los excompañeros”, agregó.

Y cerró, dejando a todo el grupo especulando sobre esta nueva modalidad: “Va a estar buenísimo, chicos. Preparen los pochoclos porque mañana la gala va a ser atípica. Y veremos, entonces, cómo se conforma la placa. Y veremos después qué hace el jueves el líder, que es el Chino (Martín Ku), te felicito. Hasta mañana, disfruten”.