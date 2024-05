Alessandra Rampolla se fue de vacaciones con sus mejores amigas a Costa Rica y a las pocas horas posteó en Instagram un video que las muestra yendo a cenar a un restaurante muy lindo.

Muchos de sus fanáticos reaccionaron preocupados al verla, según ellos, extremadamente delgada. Y otros, enojados, remarcaron que no está bueno seguir opinando del cuerpo de las personas.

“No se opina de los cuerpos ajenos”, “Repetir, no debo meterme con el cuerpo de los demás”, “No, no, no debo opinar sobre los cuerpos y rostros de los demás...”, comenzaron a repetir, sin parar, en su defensa.

¿CÓMO FUE EL CAMBIO FÍSICO DE ALESSANDRA RAMPOLLA?

En 2008, Alessandra se realizó en Colombia un bypass gástrico.

En total, en 15 años, perdió más de 50 kilos.

“No llevo adelante ninguna dieta en particular, solo intento comer sano y controlar las porciones. Hago gimnasia, pero sin matarme. Cuando noto que me aprieta un poco el pantalón, dejo de comer galletitas dulces”, había dicho sobre su nuevo estilo de vida.