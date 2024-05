Lo que comenzó como un debate después de las repercusiones que despertó la foto que publicó Eugenia “la China” Suárez en las redes donde se lo ve a Marcos Ginocchio acostado en la cama, culminó con una particular declaración de Sabrina Rojas al ser indagada por la amistad entre el hombre y la mujer.

“¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer?”, fue la consulta que le hizo Guido Záffora (quien está reemplazando a Tartu en Pasó en América) a la conductora, después de hablar sobre uno de los temas del momento.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que Sabrina no dudó con su respuesta: “Sí, obvio. Yo tengo amigos hombres que ni me dieron, ni me quieren dar”, expresó, después de las preguntas que le hizo el panelista de Intrusos en vivo.

“Y somos íntimos y hago catarsis. Son hetero. Sí, yo tengo, pero nunca nada”, cerró la expareja de Luciano Castro (con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto) dejando en claro lo que piensa sobre los vínculos muy estrechos entre personas de distinto sexo.

Sabrina Rojas: “Yo tengo amigos hombres que ni me dieron, ni me quieren dar. Y somos íntimos y hago catarsis. Son hetero. Sí, yo tengo, pero nunca nada”.

LA REACCIÓN DE SABRINA ROJAS CUANDO TARTU LE PREGUNTÓ SI LUCIANO CASTRO QUIERE BESARLA

Luego de que Sabrina Rojas desmintiera la versión que lanzó Marcela Tauro en Intrusos al contar que habría habido un beso entre ella y Luciano Castro, Augusto “Tartu” Tartúfoli incomodó a su compañera en vivo.

Así fue el picante ida y vuelta de Tartu y Sabrina en Pasó en América:

Foto: Captura (América)

Sabrina: -No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas.

Tartu: -¿Y él?

Tartu: “¿Luciano tiene ganas de besarte?”.

S: -Ah no lo sé, preguntale a él. Yo no puedo contestar por él, supongo que no.

T: -¿Le puedo preguntar a cámara?

Sabrina Rojas: “Ah no lo sé, preguntale a él. Yo no puedo contestar por él, supongo que no”.

S: -Preguntale.

T: -Luciano, ¿vos tenés ganas de chapar a Sabrina de nuevo? Si supieran…

S: -Este no me ayuda en nada, me perjudicás.