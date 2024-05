Luifa Galesio, el exfutbolista que se coronó ganador de Gran Hermano 2016, recordó en Intrusos su paso por el reality y el amor que surgió con Ivana Icardi, la hermana de Mauro Icardi.

Galesio dijo que ya no está enamorado de Ivana: “No, después de todo lo que aguanté... Ivana fue muy importante para mí, si yo no la hubiese tenido a ella en ese momento (cuando ganó Gran Hermano), hubiese caído en adicciones”.

Luifa detalló su vínculo con Ivana, mencionando que a pesar de que ella se portó mal con él después, él siempre la defendió.

QUÉ DIJO LUIFA GALESIO DE IVANA ICARDI

“Me puse triste cuando salió de Supervivientes en España. Ella había dejado mi número para que la vaya a defender y defendí cosas indefendibles. El salir de ella no me lo esperaba”, contó Galesio, detallando que ella jamás lo llamó.

Y añadió que la ruptura definitiva se dio cuando Ivana ingresó a Gran Hermano italiano y tuvo un romance con otro participante. “Me dolió y me volví a Argentina”, aseguró.

A la vez que expresó su decepción, Luifa también dice sentir felicidad por Ivana: “Me pone contento que haya tenido una hija, pero perdí todo el respeto que tenía por ella con lo que pasó en Supervivientes”.

EN QUÉ GASTÓ LUIFA GALESIO EL PREMIO DE GRAN HERMANO 2016

“Muchos años pasaron, me hacen acordar cosas lindas. Lo usé para un cambio positivo porque el post Gran Hermano es muy difícil”, expresó Galesio.

“A mí me ayudó ganarlo porque vivía en una pensión de fútbol de los 15 a los 20, vivía con 40 personas que no conocía, me robaron. Estaba preparado”, agregó.

“Yo no llegué a ser profesional en Argentina que me hubiese gustado pero estoy muy contento con mi presente”, dijo.

Galesio también habló sobre cómo utilizó el premio del reality: “El dinero que gané lo usé para hacerme la ciudadanía italiana y jugar allá, el premio era distinto al de hoy”.