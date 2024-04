A pocos meses de que Wanda Nara se lanzara como cantante, con un éxito rotundo, su cuñada, Ivana Icardi, con quien tiene una pésima relación, también se animó a dar sus primeros pasos en el mundo de la canción. La joven, que desde hace tiempo vive en Europa y ya no tiene vínculo con el futbolista, se mostró feliz por el rotundo giro que le dio a su carrera.

“Bellezas, hoy me gustaría dejarles una versión acústica de la canción Luna de Feid. Una canción que me trae recuerdos muy bonitos de momentos y de mi persona especial que me ha motivado y me hace tan bien”, expresó Ivana, al pie de su primer video cantando para sus seguidores.

Además, contó que se siente emocionada por haberse animado a dar este salto. “Me siento inspirada y feliz, porque ayer tuve la oportunidad de estar en un estudio por primera vez. He podido empezar a grabar una canción que he compuesto y que me gustaría poder enseñarles pronto. Todavía me queda mucho camino, esto solo acaba de empezar y no puedo sentirme más plena de estar embarcada en este sueño”, cerró, ilusionada.

IVANA HABLÓ DEL “RETO” DE SER CANTANTE

“¿Tu reto más importante actualmente es ser cantante?”, le preguntaron.

“La verdad es que es un camino que quiero recorrer y disfrutar... No sé si sería un reto, porque si no consigo hacer realidad lo que tengo en mente, voy a seguir cantando porque me he dado cuenta de que me hacía feliz de pequeña y me hace feliz ahora. Así que digamos que actualmente estoy inmersa en ese mundo y poniéndole muchísima energía”, concluyó, contenta.