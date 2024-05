Lucía Maidana mandó al frente a Catalina Gorostidi, su ex compañera en Gran Hermano 2023, en pleno vivo del programa de streaming Se Picó al revelar el nombre del chico que le gusta.

“Amiga, no seas así, no lo muestren, no lo quemes que nos está mirando, le mandamos un beso”, imploró Catalina exparticipante de Gran Hermano 2023.

“Tiene facha, no está mal”, comentó Gastón Trezeguet tras verlo y Lucía lanzó sin filtros: “Pensé que era otro. Un beso a... ¿cómo se llama? ¿Ezequiel?”.

Se trata de Ezequiel Matthysse, campeón mundial amateur, sudamericano y latino profesional de World Boxing Council, según sus redes sociales, y cantante de cumbia, colega de L-Gante, con quien lanzó un tema.

LA AMENAZA DE CATALINA GOROSTIDI A GRAN HERMANO TRAS LA SALIDA DE ZOE

Catalina Gorostidi se indignó por la eliminación de Zoe Bogach de Gran Hermano y disparó su furia en la red social X. “Estoy muy enojada”, escribió la pediatra.

Y continuó: “NEFASTOS LOS FURIOSOS, ME DAN ASCO”, en alusión a los seguidores de la participante Juliana “Furia” Scaglione.

“Voy a salir a hablar y se les termina la farsa a todos.. manga de hijos de puta. Me cansé”, amenazó Catalina.

