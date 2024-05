Muna Pauls, siempre muy cariñosa con su familia, sorprendió a su mamá, Agustina Cherri, y a su papá, Gastón Pauls, con un tierno posteo en un día muy especial para ambos.

“Feliz día a mis actores favoritos, los amo”, escribió Muna junto a dos fotos, una retro y otra actual junto a sus papás, que compartió a través de sus stories de Instagram por el Día Nacional del Actor y de la Actriz.

“Feliz día a mis actores favoritos, los amo”.

Pese a que Agustina y Gastón están separados desde hace año, siguen manteniendo una muy buena relación. Por eso, suelen mostrarse juntos en eventos que protagonizan sus hijos, como actos escolares y cumpleaños.

¿POR QUÉ AGUSTINA CHERRI TUVO QUE HACER TERAPIA POR MUNA PAULS?

Durante una visita a la “mesaza” de Mirtha Legrand, la actriz Agustina Cherri habló de su tensa relación con los canjes y reveló de qué manera su hija adolescente, Muna Pauls, se refiere a los productos que le envían a cambio de publicidad en las redes.

“Lo hablé con mi psicóloga porque una vez no sé qué apareció en casa y Muna me dice: ‘Má, ¿esto lo pagaste con tarjeta de crédito?’. Se empezó a utilizar en mi casa la división de que esto lo pago con tarjeta y esto con jeta de crédito, medio como gracioso. Pero después pensé que no estaba tan bueno que usaran ese término”, contó la actriz, reflexiva sobre el comentario de su hija.

“Lo hablé con mi psicóloga porque una vez no sé qué apareció en casa y Muna me dice: ‘Má, ¿esto lo pagaste con tarjeta de crédito?’ Se empezó a utilizar en mi casa la división de que esto lo pago con tarjeta y esto con jeta de crédito, medio como gracioso”.

Y reveló que tuvo que hablar con sus hijos acerca de sus canjes. “Y ahí me bajo la idea de que había que explicarles, porque si no se banaliza todo. Como que lo que es por canje te lo dieron o te lo regalaron. Y en realidad uno puede acceder a tener algo de canje porque laburás desde los ocho años, tenés una carrera y la gente te sigue”, remarcó, contundente.