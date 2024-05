Si bien Darío Barassi comparte a diario sus aventuras con su esposa, Lu Gómez Centurión, y sus dos hijas, poco se sabe del vínculo que tiene con sus hermanos. Hasta ahora, ya que el conductor presentó a Fernando, “el del medio”, con quien tiene una estrecha relación.

“Es muy importante en mi vida este tipo. Es amigo de Luli, padrino de la Pipi y amigo de mis amigos. Medio que uno sin el otro anda rengo por la vida”, contó el conductor, remarcando que el joven es una persona que ocupa un rol muy fuerte tanto en su vida como en la de toda su familia.

En este contexto, se supo que Fer, que físicamente es muy parecido a Darío, trabaja en México. ¿A qué se dedica? Es administrador de compañías hoteleras y también tiene una vasta experiencia en empresas gastronómicas. “El pibe es especial, tiene cuello, es el preferido de mi vieja, su billetera es más grande que la mía y su heladera siempre está llena. Yo lo quiero como a nadie”, había dicho Darío, tiempo atrás, sobre su hermano. ¡Unidos!

DE QUÉ SE OPERÓ DARÍO BARASSI Y POR QUÉ VOLVIÓ A INTERNARSE

Darío Barassi contó que se operó de “una hernia en el ombligo”, además de las cuerdas vocales.

“Salió perfecto y me estoy recuperando bastante, casi sin dolor, pero desarrollé una infección superficial o una reacción alérgica”, blanqueó.

“Eso es lo que me están estudiando mientras me aconsejan quedarme internado con antibióticos subcutáneos que mejoraron mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato”, cerró para tranquilizar a sus seguidores.