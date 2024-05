El 21 de septiembre de 2008 María José González Botana sufrió la muerte de Facundo, hijo fruto de su matrimonio con Bernardo Solá, y la vida le cambió para siempre sin ese bebé de apenas seis meses que hoy sería un inquieto adolescente de 16 años.

“Mucha gente me dice, ¿por qué te levantás 5 de la mañana a correr? Desde que se murió Facu, para mí fue un golpe acá, como que me cortaste las piernas. Bueno, amo a los pibes, re madre. ¿Por qué me pasa esto?”, contó en una entrevista con Zaira en tu Casa.

Entonces, enfatizó las razones que la llevaron a forzarse a trotar en las madrugadas: “Era saber que si yo me tiraba, se caían todos. Era tanto amor, tanto amor de la gente, de gente que ni te imaginás”.

Foto: Instagram

“Hoy me siento súper fuerte y como que me gustó. Los chicos para mí son mi mejor empresa y lo más importante de mi vida”, Maru Botana explicó en el adelanto del mano a mano con Zaira Nara que se verá completo el jueves a las 19 en el canal de YouTube de Somos La Casa.

Maru Botana en la presentación de la programación de La Casa. (Foto: Movilpress)

MARU BOTANA Y SUS HIJOS CON BERNARDO SOLÁ

María José González Botana y Bernardo también son papás de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés, y la conductora de Al Horno con Maru hizo una autocrítica: “A lo largo de los años me he dado cuenta que soy un desastre como madre poniendo límites”.

“Es fundamental ser amiga de tus hijos, poder charlar y entablar con tus naciones y que te cuenten lo que hicieron y con quién estuvieron”, siguió.

Los hijos de Maru le prepararon una sorpresa en su día.

“Por eso tuve tantos hijos, pero la realidad es que me hubiera encantado tener más”, afirmó Maru Botana pese a haber tenido ocho chicos con Bernardo.

