A poco más de un mes de comenzar su relación íntima en Gran Hermano 2023, los incómodos reclamos entre Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio se volvieron cada vez más frecuentes.

En esta oportunidad, Mauro le reprochó a Furia que no celebró cuando salió de la placa de nominados. Y ella le respondió con un letal sincericidio: “Si vos me querés eliminar”.

EL PICANTE PASE DE FACTURAS ENTRE MAURO Y FURIA EN GRAN HERMANO 2023

Mauro a Nicolás: -No gritó nada. Si me cuida, me banca…

Furia: -¿Y qué querés que haga? Yo cuando lo sacaron a Emmanuel grité. Con vos no grité, como querés que me eliminen. Dije “ni en pedo”. Que salga. Me encanta que salga. Tampoco voy a festejar que se quede, porque el chabón me quiere eliminar del juego. Tampoco soy boluda (dijo ante la presencia de Nicolás, Bautista y Darío).

Mauro: -Tomalo con pinzas.

Furia: -¿Cómo con pinzas? Sí, boludo, querés que me eliminen del juego.

Mauro: -Sí, sí.

Furia: -Entonces, ¡con pinzas las pelotas! ¿A vos quién te contiene cuando estás cagado? No voy a hablar de este tema, porque es una vergüenza lo tuyo.