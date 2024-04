En medio de las repercusiones que despertó la noticia sobre la separación de Fátima Florez y Javier Milei (después de que el presidente lo haya anunciado en X), Norberto Marcos no pudo esquivar las consultas sobre este tema.

Indagado por si estaba al tanto de la ruptura de su ex con Milei, Norberto se sinceró en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: “Sí, (me enteré), pero sinceramente no sé absolutamente nada. No tengo nada para aportarles porque no sé nada. Sé lo mismo que saben ustedes”.

Foto: Captura (eltrece)

Fue entonces que el cronista fue al hueso con su consulta: “¿Pensás llamarla? ¿Cómo están las cosas entre ustedes?”, indagó. Y el productor teatral respondió: “No, no, no. Es un problema de ellos. Yo no tengo absolutamente nada que ver, ni estoy enterado de absolutamente de nada”.

“Realmente no es un tema mío. Ya es un tema de ellos que a mí realmente no me incumbe y aparte ya te digo no tengo ningún tipo de información así que no puedo hablar de algo que no sé y en este momento no me interesa”, cerró, contundente.

LA SORPRESA DE CARMEN BARBIERI TRAS LA SEPARACIÓN DE FÁTIMA FLOREZ Y JAVIER MILEI

A poco de que Javier Milei anunciara en las redes que le puso punto final a su breve historia de amor con Fátima Florez, Carmen Barbieri analizó este tema en su programa y fue contundente con su opinión.

“¿Vos pensaste que Milei iba a mandar una carta y la iba a hacer pública por X (antes Twitter)? A ver, yo apostaba porque estuve en el camarín con Fátima. Puedo asegurar que me abrazó y le creí porque le creí de verdad”, comenzó diciendo la conductora de Mañanísima, el programa que conduce por eltrece, firme.

Foto: Captura (eltrece)

“Con lágrimas en los ojos me dijo, ‘es la primera vez en mi vida que estoy tan enamorada’. Y bueno, le creí”, agregó, dando a conocer una charla privada que había mantenido con la humorista cuando aún estaba en pareja.

“¿Cómo puede ser que de golpe pase esto? Si los vimos hace poco”, cerró Barbieri, asombrada que este noviazgo haya culminado tras las varias muestras de amor que se había demostrado Fátima y Javier en público.