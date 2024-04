En medio de una profunda nota en la que habló de su nuevo personaje de ficción, Gonzalo Heredia abrió su corazón y recordó algunos hechos de violencia que lo marcaron y que le sirvieron para interpretar su papel.

El actor se refirió a El sabor del silencio (la serie de Flow que relata la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo y que lo conectará con su lado más oscuro) y dio detalles de las fuertes escenas y secuencias de violencia que tuvo que protagonizar junto a Violeta Urtizberea.

Foto: Web

Sobre la serie, cuyo disparador es una fuerte escena de violencia de género, el actor confesó en qué se basó para inspirar a su personaje: “Intenté, para trabajar con esto, pensar en situaciones bisagra de mi vida, hechos de violencia e inseguridad que presencié y cómo reaccioné ante estos”, comenzó diciendo Gonzalo en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“He reaccionado de formas que jamás imaginé, de manera que incluso si me preguntaban qué hacía la respuesta no habría sido jamás lo que verdaderamente ocurrió después”, agregó.

Luego, detalló: “En una casa en la que recién nos habíamos mudado, nos entraron a robar y yo reaccioné de una forma bastante tranquila, parsimonioso y aplomado. Cuando terminó todo, no podía mantenerme en pie, me bajó todo el estrés que me debilité. Entiendo que cuando se está a la defensiva y vulnerable, la necesidad de proteger a otros te pone en otro estado. Me levanté y ni bien puse un pie afuera de la cama, me di cuenta que tenía tres tipos en la habitación”.

“Más atrás, en el año 2001, fui a un almacén en la esquina de mi casa en Munro y cuando entré estaban todos en el piso, todos los tipos con armas, me pidieron que les de la plata y me tiré al piso, lo hice y cuando se escuchó un ruido afuera, uno de los tipos salió a tirar tiros al aire y yo aproveché para salir corriendo. Fue completamente irracional porque me podrían haber matado”, añadió.

Y cerró, reflexivo: “Todo tenemos ese lado desconocido de nosotros mismos, y está bueno que cuando relatamos historias de puntos de quiebre, aparecen puntos cercanos de nosotros mismos a la oscuridad”.

GONZALO HEREDIA SE EMOCIONÓ AL HABLAR DEL AMOR QUE LO UNE A BRENDA GANDINI

En una profunda nota que dio en julio de 2023 en Noche al Dente –el programa que conduce Fernando Dente por América- Gonzalo Heredia abrió su corazón y se emocionó al hablar del amo que lo une a Brenda Gandini, con quien tiene a sus pequeños Eloy y Alfonsina.

Todo comenzó cuando el actor explicó la importancia de uno de los temas que eligió para esta noche y que se llama Just like starting over, de John Lennon: “Esta es nuestra canción con Brenda. Hay algo con la melodía, pero sobre todo con la letra. Para mí, la palabra tiene como una fuerza monumental. Y la letra, esto de ‘empezar de nuevo’ cada vez que nos vemos, más allá de todo lo que hemos vivido. Es algo que nos representa”, comenzó diciendo el invitado, a flor de piel.

“Para mí, el amor es volver a empezar y darte cuenta que la persona que está al lado tuyo es con la que querés empezar todos los días”.

“Nosotros tenemos anillos que tienen grabada la frase ‘todos los días’, nosotros creemos que el amor es todos los días y, muchas veces, desde ese lugar que no siempre es lindo, que es una mier…, que es cotidiano, que es costumbrista”, agregó.

Y cerró, muy movilizado: “Y esto de volver a empezar como si fuera la primera vez… creo que, para mí, el amor es eso. Para mí, el amor es volver a empezar y darte cuenta que la persona que está al lado tuyo es con la que querés empezar todos los días”.