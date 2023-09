Madre de dos hijos, Brenda Gandini habló a fondo de la crianza de Eloy (12) y Alfonsina (6), frutos de su amor con Gonzalo Heredia, y destacó la importancia de darles libertad, pero con límites.

La actriz de la nueva novela de Polka, Buenos Chicos, salió al aire en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) y afirmó que tanto ella como su pareja son estrictos con los menores.

“El otro día, en mi programa de América, hablando con Gonzalo de la crianza de los chicos y yo le decía ‘vos tenés pinta de que sos el que pone los límites a los niños’. Y me dijo ‘sí’. Y dijo que vos lo empujás a que él sea el señor no. ¿Qué tenés para decir?”, le preguntó Pampito a Brenda.

Tras reaccionar con una pícara sonrisa, Gandini opinó con contundencia de la crianza de sus hijos y de sus respectivos roles.

“Uno tiene que ser cada vez más consciente de poder alimentar que sean lo que quieran ser desde chicos, pero en esa libertad nos confundimos. Somos los padres, no somos los amigos”.

“Yo soy mucho más paciente. Para llegar al no, dijo ‘no, no, no’. Y al cuarto ‘no’, digo ‘¡noooo!’. Gonzalo te dice no al principio. Pero es mentira lo que dice, porque somos bastante los dos de poner límites”, aseguró la actriz.

Y destacó: “Sí es verdad de que yo puedo ser más flexible, pero pongo límites”.

BRENDA GANDINI PROFUNDIZÓ SOBRE LOS LÍMITES EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS

“Los niños necesitan límites, porque va cambiando la juventud, la enseñanza y nuestras cabezas. Ellos nos traen mucha información”, apuntó Brenda Gandini.

Cerrando el tema, Brenda señaló: “Más allá de educarlos para que sean buenas personas y potenciar todo lo que ellos tengan, hay que poner límites sobre todo porque uno vive con otras personas y tenemos que enseñarles el respeto a los demás”.