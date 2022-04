Gonzalo Heredia reveló la pregunta íntima que le hizo a Brenda Gandini a pocos días de comenzar a salir: "Tengo ganas de ser padre, ¿vos?"

A 12 años de comenzar a escribir su historia de amor bajo perfil con Brenda Gandini, la madre de sus hijos Eloy y Alfonsina, Gonzalo Heredia visitó PH, Podemos Hablar y reveló la pregunta súper íntima que le hizo a la actriz, a menos de un mes de comenzar a verse.

"Yo tengo ganas de ser padre. ¿Vos?", dijo el actor, descolocando a los famosos presentes con su pronta propuesta a Gandini de formar una familia.

"Yo pensé que la pregunta era '¿querés ser mi novia?'", acotó Belu Lucius, riéndose. En el mismo tono, Luciano Castro bromeó: "No le preguntaste antes '¿querés ser mi novia?'".

EL MOMENTO DE INTIMIDAD EN EL QUE GONZALO HEREDIA HABLÓ CON BRENDA

"Con Brenda fue todo muy breve. Empezamos a estar juntos y a las dos o tres semanas le hice esta pregunta, que muchas parejas pasan mucho tiempo haciéndosela o evitándola: 'Tengo ganas de ser papá. ¿Vos?'", detalló Heredia en PH.

Sobre el momento exacto de dicha conversación, Gonzalo puntualizó: "No voy a dar detalles del momento, de la situación en la que estábamos, pero fue en una intimidad absoluta".

"En el post (de tener relaciones), le dije 'mirá que yo no me estoy cuidando'. 'Okey', me respondió. ‘Yo tengo ganas de ser padre. ¿Vos?'. 'Yo también'. No se habló más de eso y al mes y pico estaba embarazada", recordó el actor, que lleva 12 años junto a Brenda Gandini y tienen dos hijos.