Gonzalo Heredia, además de ser un reconocido actor, ganó enorme popularidad en X, exTwitter, por sus tweets e intercambios con sus seguidores. Por eso, en confianza, les contó cómo reaccionó ante el peculiar piropo de un fanático y su descargo se viralizó en la red.

“Acaba de venir un señor moto a dejarme algo. Me pregunta el nombre, se lo digo, me mira y me dice ‘ah sí, me gustan tus tweets’”, escribió el actor, sorprendido, antes de reflexionar al respecto con total picardía.

“‘Me gustan tus tweets’, me dijo. No me gustó tal o cual novela, tal o cual obra. No, me dijo, ‘me gustan tus tweets’... ¿Cómo se monetiza esto?”, cerró, generando todo tipo de divertidos comentarios al respecto. ¡Puede pasar!

GONZALO HEREDIA REVELÓ QUE DANIELA CARDONE ES UNA ABUELA PRESENTE

Daniela Cardone y Gonzalo Heredia.

Gonzalo Heredia habló del vínculo entre Daniela Cardone, la madre de Brenda Gandini, consus hijos Eloy y Alfonsina.

“Ella es muy cómplice con los chicos. Con Alfonsina tiene una cosa especial, con los brillos, los maquillajes y todo eso”, dijo, demostrando que hay buena onda con su suegra.