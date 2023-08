En el mano a mano de Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi estuvo como invitado Gonzalo Heredia. Mientras hablaba de su faceta como escritor y de la relación de 15 años que tiene con Brenda Gandini se refirió a una particular oferta que recibió… ¡de leer sin ropa poesías!

“Era un señor que cumplía años y quería que le leyera poesía desnudo como regalo. No sé, tenía esa fantasía. Ese fetiche”.

“¿Es verdad que leíste poesía desnudo?”, indagó la conductora, intrigada. “No, no, pero tuve un ofrecimiento”, lanzó, entre risas. “En la pandemia lo podría haber hecho”, ironizó.

“No lo hice pero sí llamaron a mi representante, me preguntaron la cotización. Era un señor que cumplía años y quería ese regalo. No sé, tenía esa fantasía. Ese fetiche”, contó, divertido.

Foto: Captura de TV

GONZALO HEREDIA CONTÓ QUE LE OFRECIERON LEER POESÍA DESNUDO PARA UN CUMPLEAÑOS

El actor aseguró que, lejos de ser una broma, la propuesta era firme.

“Preguntó en mi agencia. La propuesta era leer poesía desnudo en el living de su casa. Es genial. Yo pensé que era un chiste, pero cuando me dijeron que era en serio, que mandaron un mail y todo… No me daba en este momento”, reconoció, sobre el rechazo.

“Pero no hay que descartar nada. Me disfracé de hombre lobo”, lanzó, con mucho humor mientras acotaba que en dólares “hoy lo puedo pensar”.