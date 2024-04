Una vez más, Juliana “Furia” Scaglione puso en la mira a la próxima participante que quiere que quede eliminada de Gran Hermano 2023. En esta oportunidad, la joven habló a cámara para expresar sus deseos de que Coti Romero no esté más en la casa.

“A la chica nueva, que tiene 3 millones de seguidores… gente, esto es injusto. Sáquenla”, dijo Furia, a los fritos. Y Virginia Demo –que estaba haciendo ejercicios en el patio- coincidió con ella. “Opino igual, en este caso”, sentenció.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

“Es divina, pero es injusto. Es hermosa, pero es injusto”, agregó, esperando que sus fieles seguidores voten para que sea Coti (que ya había participado en la edición anterior del programa) sea la próxima eliminada del juego.

(Foto: Captura Telefe)

¿Será Coti Romero la próxima eliminada de Gran Hermano 2023?

COTI ROMERO CONFESÓ QUE LE GUSTA ALGUIEN EN GRAN HERMANO 2023

A pocos días de haber ingresado a Gran Hermano 2023, Coti Romero pasó por el confesionario y reveló que está interesada en uno de sus compañeros: Bautista Mascia.

“Me gusta alguien, pero no... ¡la put… madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera; y yo no me quiero ganar ese hate (odio). Prefiero no meterme ahí”, se confesó la joven, que se había puesto de novio con Alexis “el Conejo” Quiroga en la edición anterior, en referencia a Bautista, que inició un romance con la exparticipante, Denisse González.

Bautista Mascia.

“Como que me llama la atención y en parte eso me gusta porque también siento que me saca un poco del juego, a veces. Justamente, quiero tratar de que él empiece a jugar un poquito más”, agregó.

Tras escucharla, Gran Hermano adivinó a quién se refería la jugadora: “Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos dijiste que estabas jugando con él. Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista”.

“(Bautista) es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”.

“No, pero por favor no me quemen así. Y eso que yo afuera dije ‘Ay no, este chico no es ni en pedo’”, respondió Coti, algo colorada. Y cerró, sin vueltas: “Es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”.