En medio del dolor que lleva marcado a fuego en su corazón a dos meses de la muerte de su mamá, Laura, Darío Barassi recurrió a las redes para compartir un conmovedor posteo con el especial ritual que hizo en honor a uno de sus seres más queridos.

“Mi vieja nació en San Juan. Tierra árida entre marrón y colorada, viento zonda que es caricia cálida, montañas majestuosas y sequedad dura. Más no se puede pedir, es bella mi provincia. Pero uno siempre anhela y busca lo que no tiene. En este caso agua. Y así fue como mi vieja desarrolló una fascinación con el mar”, comenzó diciendo el conductor de Ahora Caigo en su cuenta personal de Instagram.

“Ella necesitaba el mar. Cada vez que podía huía al mar y la veías disfrutar. Sus bikinis, su sapolan de zanahoria, su pucho, sus lonetas para la arena, sus caminatas, sus pies en el agua. Mi vieja es mar”, agregó.

Y siguió: “Las fotos que comparto son de un verano en La Serena. Cuenta la leyenda, es decir contaba mi vieja, que ese verano me perdieron. ‘¿Dónde caraj… está el gordito?’. Aplausos gritos y nada, yo no aparecía. Raro, con mi cuerpito dorado y generoso. En medio de la intranquilidad de mi familia, a un par de metros se escuchaban otra serie de aplausos y gritos, pero estos más festivos. Mi vieja se acerca, intrigada pero aún preocupada. Lo que vio fue una escena hilarante”.

Además, Barassi subió a la red social varis postales de su niñez en la playa junto a su familia: “La gente, según mi vieja, me estaba aplaudiendo a mí. Parece que, ante la negativa de mi vieja a unas galletas con picadillo, salí a buscar alimentos por mis propios medios. Básicamente bailaba ‘clericó con cola’ y la gente me aplaudía y alimentaba. Y yo iba así carpa por carpa. Mi vieja entre orgullo, gracia y pudor, me ofreció darme finalmente las galletas y volví con ella”.

“Me vine a Cariló un martes, para estar lo más que pueda en silencio. Pero también tenía otro objetivo. Necesitaba despedir a mi vieja en el mar. Su lugar. Era un poco su deseo, ella quería ser mar una vez que terminara esa lucha imposible contra el cáncer. Después por motivos personales, eligió que su destino sea tierra sanjuanina junto a sus padres. Respetamos, compartimos y cumplimos su voluntad. Pero me quedaba este pendiente”, añadió.

Y cerró, a flor de piel: “Inventé un ritual, vieja. Y, de alguna manera, una parte tuya hoy se hizo una con el mar. Estaba solo en la playa, hacía un frío de cag…. En mis auriculares sonaba Queen en tu honor, ‘I was born to love you’. Fue aleatorio el tema, pero parecía dedicado por vos al mar. En fin. Calma. Misión cumplida. Descansa tranquila, viejita… Ya sos mar”.

EL PROFUNDO POSTEO DE DARÍO BARASSI DESDE EL HOSPITAL TRAS OPERARSE

Luego de hablar de las intervenciones quirúrgicas a las que tenía que someterse, Darío Barassi recibió el alta médica y compartió un profundo y extenso descargo en las redes, con fotos de su estadía en el hospital, en la que dio detalles de su recuperación.

“Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay q frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que que que queeeeeee… Respiro”, comenzó diciendo el conductor de Ahora Caigo en Instagram.

“En fin, le pusimos cuerpo, cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un post operatorio algo complicado ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje, gordito lindo, que salimos mejores”, agregó.

Luego, le dedicó unas dulces palabras a su esposa: “Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs. y nunca fue su fuerte jaja. Gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor, mujer mía, te amo @luligomezcenturion”.

“Gracias a todo el equipo del @sanatoriofinochietto, nos cuidaron y trataron bárbaro. Capo @doctorcapuya. Mi amigo y gran profesional al que le confío lo que más vale de mi cuerpo que son mis cuerdas. Lo que me cuidás y bancás no tiene nombre @drmarcelo_sztajn. Gracias también @doctorflaviomarchesini, profesional de excelencia y calidad humana altísima”, continuó.

Y se refirió a esta nueva etapa: “Ahora empieza todo el trabajo de recuperación con la número 1 @fonogutkin, que me soporta y contiene como nadie. Profesional de otro nivel en vos confío vamos, vamos, vamos. No paro de agradecer, parece un premio más que una cirugía. Gracias mil @eltrecetv y @boxfishtv por ayudarme a encuadrar los espacios y tiempos para este procedimiento. Soy un apasionado y agradecido de mi trabajo, apenas pueda retomo con todo. Gracias miles al amigo analista, asesor financiero y equipo @javierfurgang, sos todo bebé. Gracias amigos y público por tanta preocupación y afecto”.

“Y, por último, puse una foto de mis chinas que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden por qué no les contesto o por qué no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el Tramadol de mi cuore. Las amo, enanas mías. Ya vuelve papá”, añadió, en referencia a sus hijas Emilia e Inés.

Y cerró, a corazón abierto: “En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso”.