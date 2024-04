Un día antes de que se llevara adelante la gala de eliminación de Gran Hermano 2023 se viralizó en las redes una comprometedora charla de Emma Vich con Juliana “Furia” Scaglione en la que dio a entender que “Big” le anticipó que Catalina Gorostidi sería la jugadora que abandone la casa este lunes.

“‘Coso’ ya me dijo, más o menos, ‘vos confiá’”, le dijo el joven peluquero a la entrenadora en la conversación que tuvieron el sábado, cuando aún ambos estaban en la placa de nominados, deslizando sin dar nombres que Cata sería la eliminada.

En esa charla, Emma continuó: “Y yo siento que ya está, que no funciona más para el programa. No puede haber solo un grupito. Es mejor que haya un grupito de tres, otro de tres. No un grupo contra dos personas”.

POLÉMICA EN LAS REDES POR LA CHARLA DE EMMA Y FUERIA EN GRAN HERMANO 2023

Como era de esperar, la difusión del clip de Emma generó un fuerte impacto en las redes sociales, tras sembrar un fuerte manto de sospecha.

“Qué sorpresa, dijo nadie nunca. Esto es ‘Gran armado’” y “No solo es el GH más trucho que hubo. Es el que tiene los actores más boludos. Ya dijeron que en el confesionario le cuentan del afuera, ya dijeron que le dicen que decir y ahora hasta dicen que y saben quién se va”, fueron dos de los numerosos comentarios que se indignaron con la posibilidad de fraude.

Mientras que los fanáticos de Furia aseguraron que si llega a ir Catalina es porque ellos la votaron y no porque hubo fraude: “Se va Catalina porque estamos votando y poniendo guita a lo loco. No quieras inventar que es por la producción porque los que estamos votando y haciendo unificaciones sabemos que no es así. Somos organizados y mayoría. Soporten”.

Lo cierto es que el domingo pasado, Santiago del Moro fue revelando el voto telefónico de la gente y salieron de la placa Virginia Demo, Paloma Méndez, Florencia Regidor, Zoe Bogach y Federico “Manzana” Farías.

Esta noche se sabrá quién es el nuevo participante eliminado de Gran Hermano 2023, en el explosivo mano a mano entre Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi.