A Juliana “Furia” Scaglione le cayó como un baldazo de agua fría la postergación de la eliminación en Gran Hermano 2023.

El domingo, Santiago del Moro les comunicó a Furia y a Catalina Gorostidi que el lunes 8 se sabrá quién es la participante que quedará fuera de juego. E, inesperadamente, la entrenadora expresó una sorpresiva preocupación.

“No tengo otro vestido mejor que este. Así que no sé qué me voy a poner”, dijo Furia, a una cámara, mientras le pedía a su fandom que siga apoyándola para seguir en carrera en el reality.

Para la ocasión, Furia se produjo de pies a cabezas. No solo se puso un sensual vestido colorado, también se hizo corazoncitos rojos en la cabeza para complementar el look con el que pensaba irse de GH, en el caso de ser eliminada.

LA TREMENDA CANCIÓN DE FURIA Y EMMA VICH CONTRA CATALINA GOROSTIDI DE GRAN HERMANO 2023

“Se hizo la mala y no le salió. Quiso dividir la casa y le salió mal”, cantó Furia. Y Emmanuel completó: “Le salió para el orto”. “Mal, mal, mal”, continuaron a dúo.

“Solo queremos que se vaya ya. La nominamos y la fulminé. Solo soy yo el que la va a sacar de una patada en el orto”, prosiguió Vich, picantísimo con Catalina.

Y Juliana agregó: “Emma Vich la fulminó, lo hizo bien. Fue descubierto, pero Cata se va el domingo, sino será Manzana. La casa se va a vaciar de a poquito porque no funciona muy bien”.

Luego de la improvisada performance de canto, Furia miró a una cámara del jardín y les hizo un pedido a sus seguidores: “Es un mensaje para los Furiosos. La semana pasada les pedí por Joel, esta semana les pido por el otro repechaje”.

Y Emma Vich suscribió: “Catalina al 9009… Que Catalina se vaya el domingo. Chau Catalina. Te saludaremos desde aquí”.