Luego de que Williams López, conocido como “El Paisa”, contara en Gran Hermano 2023 que fue agredido físicamente por su padre, Cristian López justificó la agresión a su hijo en un ida y vuelta con Juan Etchegoyen en su programa, Mitre Live.

“Verlo a mi hijo adentro de Gran Hermano fue lo más grande y sigue siendo un orgullo. Y todo lo que dijo, bueno... Yo nunca negué que un chirlo no le pegué. Pienso yo que si alguna vez le pegué un sopapo o un chirlo como quién dice fue porque él hizo algo malo y gracias a eso hoy en día es lo que es. No estoy arrepentido de haberle dado un sopapo porque darle un chirlo a una persona no es ser maltratador como me juzgaron algunas personas”, contó el padre del participante.

Acto seguido, hizo una contundente declaración que no pasó desapercibida. “No me arrepiento de haberle dado un sopapo porque fue para guiarlo por el buen camino y si lo hice fue porque hizo algo malo. No estoy arrepentido porque no es como dice la gente, no soy maltratador y menos con mis hijos. Tampoco me puse mal por lo que me dijeron”, sentenció, contundente.

EL PADRE DE EL PAISA NO SE ANGUSTIÓ POR LO QUE CONTÓ SU HIJO DENTRO DE LA CASA

Antes de cerrar, el padre del participante aclaró que no le molestó que su hijo contara en el reality que fue golpeado por él.

“Yo vi todo y escuché todo, no me afectó en ningún momento y sabíamos que era así, quizás Williams lo usó para su juego y me decía que se fue de boca cuando salió. Yo en ningún momento me puse mal y si alguna vez le pegamos fue porque hizo algo mal y gracias a eso es un buen chico...”.

“Yo hablé con él, de sus declaraciones, y no pasó nada que nos afectara a ninguno de los dos. Tal vez, le afectó más a él cuando salió a ver las redes sociales y le dijimos que no le haga caso a eso, pero estuvo un par de días triste porque le decían cosas”, reveló, preciso.