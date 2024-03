Mientras Juliana “Furia” Scaglione la rompe en Gran Hermano 2023, fuera de la casa dos personas usurparon su terreno en San Clemente del Tuyú, donde la participante soñaba con hacerse una vivienda con gimnasio. En este contexto, su hermano, Ezequiel Scaglione, habló a fondo sobre esta grave situación.

“Fuimos a visitar el terreno como todos los años y nos encontramos con que alguien había hecho algo ahí. Le preguntamos a un vecino y efectivamente nos dijo que sí, que el dueño de una gomería que se llama Javier le había dicho que lo compró”, le contó Ezequiel a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Fuimos a visitar el terreno como todos los años y nos encontramos con que alguien había hecho algo ahí”.

Acto seguido, contó que se puso en contacto con estas personas y que sufrió un trato “desagradable”. “Con Coy, mi hermana, conseguimos el teléfono de este tipo y de la mujer del tipo; muy bien, entendió que habían comprado algo robado y me dijo que no quería tener problemas. Yo le ofrecí vendérselo y le dije que no íbamos a tener problema. Después pasé a hablar con este Javier y me atendió mal, mintió y fue desagradable el trato que sufrí”, sumó, indignado.

EL HERMANO DE FURIA ACLARÓ QUE FUERON CONTRA LOS USURPADORES EN LA JUSTICIA

En este contexto, Ezequiel aclaró que denunciaron a estas personas ante la Justicia.

“Yo le di todas las oportunidades y mi hermana también, no creo que cuando Furia salga de Gran Hermano le guste esto. La denuncia penal ya está realizada y estamos esperando que esta persona tenga la amabilidad de decir que se equivocó”.

“Juliana siempre quiso ese terreno para hacer una casa de verano ahí. Cuando fuimos vimos un enrejado que no era el tradicional y nos sorprendimos, nosotros no lo habíamos dejado así. No me quiero imaginar cómo se pondrá Furia cuando se entere, no creo que este señor quiera conocer a Juliana enojada de verdad”, sentenció sobre su hermana, quien cree que se va a poner furiosa con esta situación.