Luego de que Lisandro Navarro haya salido de Gran Hermano 2023, donde en los últimos días se había mostrado muy angustiado por la distancia que marcó Isabel De Negri al ingresar al reality de Telefe en el repechaje, la exparticipante se sinceró en vivo.

“Yo le había dicho La Tora (en su streaming) y lo pudo corroborar, que yo no iba a jugar con Licha porque él ya estaba muy mal, muy deprimido, no estaba jugando y no estaba dando un show. Entonces, si yo juagaba con él, me iba al muere”, lanzó Isabel en A la Barbarossa.

Foto: Captura (Telefe)

Además, la invitada reconoció que sufrió haberse alejado de Lisandro Navarro, uno de los participantes que más feliz se puso al ver ingresar al programa nuevamente: “Sí, me dio cosa, chicos, obviamente, era espantoso”.

“Ahora le dije, ‘tenemos que hablar’. Él sigue enojado conmigo”, agregó, dejando en claro sus deseos de poder arreglar cualquier conflicto que mantiene con el joven, en especial desde que ambos están afuera de competencia. Y cerró, firme: “Bueno, pero es un juego, el que no entiende que es un juego, pierde. El que se enoja, pierde”.

EL LLANTO DE LICHA EN GRAN HERMANO 2023

En medio de la angustia que le generó la actitud de Isabel De Negri tras regresar a la casa de Gran Hermano 2023 (quien entró en el repechaje junto a Catalina Gorostidi y Joel Ojeda), Lisandro “Licha” Navarro confesó sus sentimientos en el confesionario y no pudo evitar romper en llanto.

“Tenía como ganas de hablar con alguien, de contarle un poco lo que me estaba pasando, el ingreso del repechaje, particularmente el ingreso de Isabel, como que me tiene bastante desequilibrado”, comenzó diciendo el joven.

Foto: Captura (Telefe)

“Estoy bastante mal y sumado ayer a la situación que me tuve que bancar por parte de Juliana, que me venga a insultar en la cara, y eso sumado a Isabel avalando todo eso. Ella era una persona que, cuando entró, me esperaba una de mi amiga. Ayer a la mañana, cuando pasó lo que pasó, que la terminan sancionando Isabel, yo esperaba quizás una explicación de por qué tanta distancia, de por qué estaba tan rara”, agregó.

Y siguió: “Cuando se fue yo me puse mal, yo fui la única persona en toda la casa que quería que vuelva y no entiendo si es una estrategia, no sé si qué es lo que está haciendo ella, no sé qué le habrá prometido a la gente, no sé si le prometió a la gente que iba a entrar w iba a jugar con furia, que me iba a desestabilizar a mí”.

“Estoy bastante mal y sumado ayer a la situación que me tuve que bancar por parte de Juliana, que me venga a insultar en la cara, y eso sumado a Isabel avalando todo eso”.

Por último, Licha se quebró y agradeció poder volcar su angustia en soledad: “La noto es como muy determinada, que de repente yo soy un pedazo de caca para ella. Entonces, digo... Gracias, es que si no, no sé dónde puedo llorar tranquilo. Hay mucha gente en la casa y no quiero que nadie me vea”.