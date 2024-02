Ante el fin de semana XL, la producción de Gran Hermano 2023 decidió hacer la gala de eliminación este lunes, pero con la diferencia que permitieron que el público salve a tres participantes este domingo, y Lisandro fue el primero de ellos, aunque mantuvo un tenso entredicho con Santiago del Moro.

Cuando se disponía a nombrar al primer “salvado”, Del Moro le advirtió a Licha que debían “hablar sobre algo que le dijo en vivo”. “No te enrosques”, le dijo el conductor, pero sus palabras conmocionaron al participante, que no pudo disfrutar del momento, según sus palabras.

A quién salvó Lisandro ayer en Gran Hermano

“No estoy bien, Santi, la verdad. Con lo que me decís, no me dejás tranquilo para nada. O sea, me desestabiliza emocionalmente por completo. No sé qué hacer. No entiendo nada. No puedo disfrutar el momento, me es imposible”, dijo Licha.

“Hacé una cosa. Andá al confesionario directo que te lo digo ahí y después vos decidís si se lo querés decir a tus compañeros”, le indicó Del Moro, que a continuación le preguntó a la novia del participante por qué él decidió decir que estaba soltero al entrar al reality.

QUÉ DIJO LISANDRO SOBRE LA RELACIÓN QUE “NO DECLARÓ” ANTES DE ENTRAR A GRAN HERMANO 2023

El motivo de preocupación de Del Moro radica en que la situación de Navarro no es la única, y ese error de casting devino en que no se conformara casi ninguna pareja en el reality, a diferencia de la versión 2022. “Cuando se presentó en el casting, dijo que estaba soltero porque su novia lo había traicionado y que estaba dispuesto a conocer a alguien en la casa”, recordó Del Moro, que decidió ahí mismo hablar con la novia de Lisandro.

“A ver Mily, contame un poquito cómo fue”, dijo Del Moro, y la joven le contó que se conocieron después de que él hizo el casting para el reality. Del Moro habló con la joven, que confesó que la actitud de su pareja fue “para protegerla”.

Del Moro habló con Lisandro en el confesionario, y le exigió explicaciones sobre su estado civil, y él, muy apesadumbrado, confesó lo mismo que había explicado Mily: que se anotó en marzo del 2023 al reality, y conoció a la joven en junio.

“Estoy totalmente enamorado. Estoy loco por ella”, reconoció Lisandro. “A mí me daba mucho miedo quedarme afuera de la competencia y le conté a ella tras hacer el tercer o cuarto casting. Yo pensaba que iban a preferir una persona soltera”, señaló el participante.

