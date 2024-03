Se viralizó un insólito video de Damián César “Damcer” Moya, uno de los cinco participantes nuevos que entraron a la casa de Gran Hermano 2023 en el repechaje, con el que buscaba novia en TikTok antes de sumarse al reality. Durante más de un minuto, el joven se tiró flores en la red social, enumerando sus cualidades y remarcando que lo sorprende seguir soltero tras cuatro años desde su última relación.

“Yo la verdad no entiendo, no me entra en la cabeza, como todavía sigo soltero. 4 años. No estoy tan mal, che, 28 años tengo. No soy tan feo pibe. Soy laburador, me gusta la familia, soy atento, detallista y buena persona. Me gusta invertir en mí, vestir bien, oler rico. Hago el amor rico... Soy atento, cariñoso”, dijo sobre sí mismo.

“Yo la verdad que no sé qué tiene en la mente, en la cabeza, la gente de hoy en día loco. Le das un poco de atención, un poquito de amor y pum. Se espantan, se van. Mirá el codito que te hago”, expresó. “Que no se note que ando buscando candidata”, sumó, acto seguido, entre risas.

DAMIÁN DE GH INVITÓ A SUS SEGUIDORAS DE TIKTOK A DEJAR SU CV EN COMENTARIOS

Antes de cerrar, Damián invitó a sus seguidoras a que dejaran su CV en comentarios para salir con él.

“Dale que la vida es corta, no tengas vergüenza tonta, dale, salgamos a tomar una birrita, vos qué decís. No estoy tan mal, no me discrimines. ¿Qué decís, reina? ¿Salimos a tomar algo? Dejá el CV, ya”.

