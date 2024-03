Luego de que se viviera una gala de nominación a pura adrenalina y tensión en Gran Hermano 2023, Nicolás Grosman fue el encargado de usar su beneficio por haberse convertido en el líder semanal y sorprendió a todos con su decisión.

El participante optó por salvar a Bautista Mascia (pese a que se especulara con la posibilidad de sacar de placa a Lisandro “Licha” Navarro) y subir a Virginia Demo, quien quedó automáticamente nominada con Isabel De Negri (nominada tras ser sancionada), Juliana “Furia” Scaglione (nominada tras ser sancionada), Joel Ojeda, Agostina Spinelli y Licha.

Foto: Captura (Telefe)

“Las razones son por intuición. Siento que es la mejor decisión que puedo tomar en base a las probabilidades que yo considero que tiene cada uno. No es por afinidad, no se basa en eso la decisión, es por otra cosa que siento hacer en este momento. Y bueno, voy a sacar de la placa a Bautista”, argumentó Nicolás, frente al resto de los concursantes.

LAS LÁGRIMAS DE AGOSTINA SPINELLI EN GRAN HERMANO 2023: ¿PIENSA EN ABANDONAR LA CASA?

Luego de pasar unos momentos de angustia con la distancia que marcó Catalina Gorostidi al regresar a Gran Hermano 2023 en el repechaje, y después de terminar su amistad con Juliana “Furia” Scaglione, Agostina Spinelli compartió sus deseos de abandonar el reality de Telefe.

“La verdad, ya estoy cansada. Ya no quiero estar más encerrada, tengo ganas de irme a mi casa. Creo que me afectó más que llegue gente a que seamos menos. Es como que somos un montón otra vez. Veo a todos y somos un montón, no se termina nunca”, comenzó diciendo la joven, tal como se pudo ver en los videos que compartieron en las redes.

Foto: Captura de X (@TronkOficial)

“Y digo, ‘bueno, no, ya está, dale, no’. Ya no tengo más ganas. También lo de que vino mi hija, en el momento fue genial, pero después me afectó un montón”, agregó, en medio de su descargo con Furia y Rosina Beltrán.

“Hace como dos noches que no duermo bien. Ya no tengo más ganas de estar acá, ya estoy cansada, me quiero ir. Y me quiero ir bien, ¿entendés? Me quiero ir por la gente, o sea, decirle a la gente que el domingo me saque. Quiero irme a mi casa. No quiero estar más acá”, continuó.

“Hace como dos noches que no duermo bien. Ya no tengo más ganas de estar acá, ya estoy cansada, me quiero ir”.

Tras escucharla, Furia la contuvo: “Hoy te sentís así, después mañana será otro día. También tenemos que aceptar tener malos días. A veces, nos va a pasar semanas o días que estamos como hechos mier…, y van a haber semanas en los que estemos re arriba”, expresó, y Rosina coincidió.

“Y ya son casi tres meses, para mí ya es un montón de tiempo. ¡Es un montón! Yo no aguantaría seis (meses) ni loca, pero ni loca”, cerró Agostina, con lágrimas en los ojos y visiblemente angustiada.