En una nueva gala de nominación que se llevó a cabo en Gran Hermano 2023, cada participante pasó por el confesionario para dar sus votos y las razones de su elección, y Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Juliana “Furia” Scaglione (nominada tras ser sancionada), Isabel De Negri (nominada tras ser sancionada), Bautista Mascia, Joel Ojeda, Agostina Spinelli y Lisando “Licha” Navarro son los nuevos nominados que deberán dirimir su permanencia en el programa.

Foto: Captura (Telefe)

Cabe recordar que Nicolás Grosman se convirtió en el líder de esta semana, razón por la cual este jueves tendrá el poder de salvar a uno de sus compañeros de la placa y de mandar a otro que no haya recibido la mayoría de votos.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023?

DESCONSOLADO LLANTO DE LICHA EN GRAN HERMANO 2023

En medio de la angustia que le generó la actitud de Isabel De Negri tras regresar a la casa de Gran Hermano 2023 (quien entró en el repechaje junto a Catalina Gorostidi y Joel Ojeda), Lisando “Licha” Navarro confesó sus sentimientos en el confesionario y no pudo evitar romper en llanto.

“Tenía como ganas de hablar con alguien, de contarle un poco lo que me estaba pasando, el ingreso del repechaje, particularmente el ingreso de Isabel, como que me tiene bastante desequilibrado”, comenzó diciendo el joven.

Foto: Captura (Telefe)

“Estoy bastante mal y sumado ayer a la situación que me tuve que bancar por parte de Juliana, que me venga a insultar en la cara, y eso sumado a Isabel avalando todo eso. Ella era una persona que, cuando entró, me esperaba una de mi amiga. Ayer a la mañana, cuando pasó lo que pasó, que la terminan sancionando Isabel, yo esperaba quizás una explicación de por qué tanta distancia, de por qué estaba tan rara”, agregó.

Y siguió: “Cuando se fue yo me puse mal, yo fui la única persona en toda la casa que quería que vuelva y no entiendo si es una estrategia, no sé si qué es lo que está haciendo ella, no sé qué le habrá prometido a la gente, no sé si le prometió a la gente que iba a entrar w iba a jugar con furia, que me iba a desestabilizar a mí”.

Por último, Licha se quebró y agradeció poder volcar su angustia en soledad: “La noto es como muy determinada, que de repente yo soy un pedazo de caca para ella. Entonces, digo... Gracias, es que si no, no sé dónde puedo llorar tranquilo. Hay mucha gente en la casa y no quiero que nadie me vea”.