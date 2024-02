El domingo pasado, Catalina Gorostidi ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano 2023 y Agostina Spinelli fue una de las participantes que más celebró y se emocionó con su entrada.

Sin embargo, Cata se distanció fuertemente de Agostina y en su primera nominación, tras su vuelta al juego, la nominó para que se vaya de la casa y lo argumentó con fuerza.

POR QUÉ CATALINA GOROSTIDI VOTÓ A AGOSTINA SPINELLI EN GRAN HERMANO 2023

“Yo vine con mucha información de afuera y muchas cosas por ahí no las entendía, pero le prometí a la gente que iba a venir a sacar a dos personas que yo quería y que no me gustaban las actitudes que habían tenido. Entrando a esta casa me di cuenta de que no me equivoqué, y ellos tampoco”.

“No me gustan sus actitudes, así que le voy a dar dos votos a Agostina. Me duele un poco, porque es una persona, como dijo Furia, que no es que no la queremos, pero no me gustó para nada el recibimiento que tuvo conmigo”.

“Me parece que está siendo muy falsa. Y si ella cambió en algo, bueno, lo lamento, pero a mí esa junta con Lisandro no me gusta, no me gusta para nada”.

“Tampoco me gustó las cosas que dijo de Juliana, como lo dije afuera, lo vuelvo a repetir adentro. Así que dos votos para ella”

CATALINA GOTOSTIDI LE DIO UN VOTO A LISANDRO NAVARRO EN GRAN HERMANO 2023

“Le doy un voto a Lisandro. Otra persona que le prometí a la gente que me gustaría entrar a intentar sacar. Creo que es muy soberbio en un montón de cosas, que manipula de una forma que no está buena a los demás en la casa. Obviamente que no todos. Me gustaría que se pueda ir para que la casa esté un poco más tranquila”.

“Creo que a los dos les cayó mal mi entrada, o por lo menos después cómo me fui manejando, que yo siempre me manejé igual. Así que bueno, ninguno de los dos me molestaría que se vayan, al contrario”.

CÓMO QUEDÓ LA PLACA DE NOMINADOS EN GRAN HERMANO 2023

Juliana “Furia” Scaglione (nominada tras ser sancionada), Isabel De Negri (nominada tras ser sancionada), Bautista Mascia, Joel Ojeda, Agostina Spinelli y Lisando “Licha” Navarro son los nuevos nominados que deberán dirimir su permanencia en el programa.