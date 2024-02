Contenta por su pleno romance con Facundo “Polito” Pieres y enfocada en su ascendente carrera, Zaira Nara aterrizó en Trancoso, un distrito del municipio brasileño de Porto Seguro, por trabajo y compartió algunas de las postales más significativas del viaje.

En este contexto, la hermana de Wanda Nara impactó a sus seguidores de Instagram al postear un sensual álbum de fotos que la muestra posando ¡de noche! a orillas del mar, luciendo un traje de baño cavado y tricolor, muy original.

Zaira eligió una microbikini batik amarilla, naranja y con detalles negros, regulable; lo que le permite que la bombacha, por ejemplo, se vuelva tiro alto o bajo, aunque ella prefiere las tiritas bien arriba. “Buenas noches, Trancoso”, expresó la modelo, al pie de las imágenes posando divina a orillas del mar. ¡Marca tendencia!

PAULA CHAVES REVELÓ SI SU HIJA FILIPA EXTRAÑA A SU MADRINA, ZAIRA NARA

Si bien no hubo cambiamos en la relación de Paula Chaves con Zaira Nara y la distancia entre ellas sigue intacta, la actriz (que se encuentra en Carlos Paz haciendo temporada con su obra Misterio en la cabaña) reveló si Filipa -su hija menor, fruto de su relación con Pedro Alfonso, quien también tiene a Olivia y Baltazar- extraña a su madrina.

“Es un tema muy personal de nosotras. Es agotador, es la vida misma. Hay que empezar a naturalizar eso, todos tenemos momentos en la vida donde se unen amistades y después se terminan”, expresó Paula, contundente, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, la entrevistada no le esquivó a la consulta sobre si su niña extraña a su madrina Zaira, a quien ya no ve tras el distanciamiento: “Fili es muy chiquita, no se da cuenta tanto de las cosas. Veremos qué dice el tiempo”, remarcó. Y cerró, tajante: “Vivo el presente, la vida irá diciendo qué pasa”.