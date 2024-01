A poco de que se oficializara su relación con Facundo Pieres, Zaira Nara abrió su corazón y reveló los motivos por los que tardó tanto en blanquear que había comenzado una nueva historia de amor con el polista después de haberse separado de Jakob von Plessen, con quien tiene a sus hijos Malaika y Viggo.

“A mí me gusta separar mi trabajo de mi vida íntima y personal. En momentos importantes que hay que bancar. Yo siempre estoy y mi pareja va a estar”, comenzó diciendl la hermana de Wanda Nara en Rumis, el nuevo ciclo de streaming que se transmite desde Punta del Este.

Foto: RS Fotos Por: Fabiana Lopez

“Para mí era todo un tema por mis hijos. La gente, para mí, estaba en segundo plano, el que se separó y tiene hijos me va a entender. Hay un tema con los hijos que cuando ya tienen cierta edad, tenés que primero decírselo a tus hijos”, agregó.

Foto: RS Fotos

Y siguió: “Yo no estaba preparada para decírselo a mis hijos, ‘mamá está en pareja’; o sea, mis hijos estaban, al igual que yo, haciendo un duelo que para mí llevaba un tiempo y para mis hijos llevaba otro. Es un tema delicado, por eso me tomé todo el tiempo del mundo”.

“Yo no estaba preparada para decírselo a mis hijos, ‘mamá está en pareja’; o sea, mis hijos estaban, al igual que yo, haciendo un duelo que para mí llevaba un tiempo y para mis hijos llevaba otro. Es un tema delicado, por eso me tomé todo el tiempo del mundo”.

Por otro lado, Zaira fue contundente al hablar de por qué negó en varias oportunidades su vínculo amoroso con Facundo: “Me chupa recontra mil un huevo lo que digan los demás. Las únicas personas que me importan son mis hijos y el bienestar de ellos. Yo lo voy a hacer en el momento en el que yo sienta que mi hija está preparada para escucharlo, no cuando un conductor o un panelista me diga porque me encontraron”.

“Fueron los dos años más difíciles de mi vida a nivel personal, a nivel carrera fueron los dos años más importantes de mi vida, pero lo que pasaba puertas adentro... Fueron dos años muy jodidos, yo tenía que estar fuerte para mis hijos, me han visto llorar, soy una mamá real”, cerró la modelo, a flor de piel.

EL ENOJO DE ZAIRA NARA CON YANINA LATORRE POR DECIR QUE COBRÓ EN DÓLARES

En medio de la felicidad que siente por debutar con el streaming Rumis, (junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro Saifir, y Juariu), Zaira Nara aprovechó para descargar su enojo con Yanina Latorre después de haberse referido a su trabajo.

“En la radio, Yanina estaba diciendo ‘porque Zaira que cobra en dólares’ y no sé qué. Jamás cobré en dólares estando en Argentina y la verdad es que me molestó mucho”, comenzó diciendo Zaira al aire.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“Ni siquiera la cifra que ella estaba dando, pasada a pesos, era lo que yo cobraba. Pero me molestó porque en los comentarios abajo, la gente estaba sacada”, agregó, pese a que a metros suyo estaba sentada su compañera e hija de la angelita, Lola.

“Yo entiendo cuando uno está de este lado, da una noticia y como que se pone en un lugar; pero muchas veces no te ponés en el lugar del otro. Entonces, si hablás del mío, hablemos del sueldo de todos”, cerró, tajante, tal como se pudo ver en el video que Maite Peñoñori subió a Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, Yanina reposteó la publicación de Maite y redobló la apuesta: “Nunca miento. También me negó al novio”, lanzó, en referencia a Facundo Pieres, la actual pareja de la hermana de Wanda Nara.