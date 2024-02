Mariela “La Chipi” Anchipi tildó de “mala” a Pampita por cómo puntuaba a Nicole Neumann, de quien fue coach, en Bailando 2016. “Pampita a veces se hace la buena mala, con una sonrisa hermosa. La encontré en momentos de maldad. Yo fui la coach de Nicole, había una pelea entre ellas que era previa al Bailando”, contó la esposa de Dady Brieva, muy picante.

Acto seguido, aclaró que la supuesta mala actitud de Pampita contra Nicole también le afectaba a ella. “El día del aquadance nos habían puesto re buenas notas pero ella nos puso un dos y nos mandó a la sentencia. Previamente, como Pampita estaba preparando la apertura, nos corrieron a nosotros el ensayo”, rememoró en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“Pampita a veces se hace la buena mala, con una sonrisa hermosa. La encontré en momentos de maldad”.

Además, contó que llegó a llorar por su forma de ejercer su rol de jurado. “Yo me pongo a llorar fuerte por la devolución y no podía parar de llorar porque me sentía responsable por ellos, voy saliendo y me para Fede Bal... ‘Qué hacés llorando, ahora vas, te lavás la cara, agarrás a tu grupo y les decís ‘vamos a hacerlo porque si no gana ella’... Y me ubicó en tres segundos. Entonces, fui, se los dije y bailaron la sentencia; fuimos los primeros salvados”, rememoró la panelista de El Debate del Bailando, muy picante contra Carolina. ¿Qué dirá ella?

TREMENDO COMENTARIO DE FLOR DE LA VE AL PREGUNTARLE A PAMPITA SI COME PALTA: SU REACCIÓN

Lejos de molestarse, Pampita agradeció los elogios y le puso humor.

“Tomo colágeno”, aseguró, entre risas, para terminar elogiando a su marido, Roberto García Moritán.

“Tomo colágeno”, aseguró, entre risas.

“También Moritán que me tiene bien atendida”, concluyó, divertida.