Fiel a sus preguntas directas, Mirtha Legrand sorprendió a Martín Bossi desde el hotel Costa Galana de Mar del Plata (donde está conduciendo La Noche de Mirtha, que se transmite por eltrece) al consultarle por su colega, Fátima Florez.

Todo comenzó cuando la conductora felicitó al actor en la mesa frente al resto de los invitados: “Qué bien te está yendo, Martín, muy bien. ¡Felicitaciones! Estás llenado todas las funciones, qué bárbaro. ¿Estás encabezando o encabeza Fátima Florez?”, indagó”.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Te llevás mal con Fátima Florez? Estas son las preguntas de la Chiqui”, agregó, rápidamente. Y Bossi le respondió con humor: “Ya vengo preparado, ¿sabés como dormí? Así (hace gesto de abrir grande los ojos)”.

“No, no me llevo mal. Los medios hacen siempre una rivalidad, pero no tengo problema. Me parece una laburante”, remarcó el artista. Y la Chiqui cerró: “Se está haciendo muy buen teatro en Mar del Plata”.

MIRTHA LEGRAND FUE A VER LA OBRA DE FÁTIMA FLOREZ EN MAR DEL PLATA

Luego de que se especulara con que Fátima Florez se habría enojado con Mirtha Legrand por elegir la obra de Martín Bossi como primera opción en su arribo a Mar del Plata, la Chiqui finalmente asistió a 100% Fátima, el show de la capocómica, y fue ovacionada por el público.

“Creo que ha nacido una gran estrella, se llama Fátima. Hemos visto un espectáculo estupendo. Julián La Bruna maravilloso y qué decir de Marcelo Polino, que nos desnudó a todos”, se la escuchó a decir a la conductora, sin escatimar en halagos para todos los que componen esta propuesta, tal como se vio en el video que compartió el periodista en Instagram Stories.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@marcelopolino)

La presentadora posó muy sonriente con la artista, mientras todos los espectadores coreaban el nombre de Mirtha, felices por haber tenido esta visita de lujo a poco de haber comenzado la temporada de verano.