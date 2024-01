Fátima Florez se habría enojado con Mirtha Legrand porque la conductora no fue a ver su espectáculo. En las últimas horas, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live el detrás de escena de este conflicto.

“Me contaban que esa primera reacción de Fátima fue lapidaria contra Mirtha, a mí me mandaron todo lo que dijo pero prefiero no ahondar, por eso me atrevo a decir que es escandaloso todo lo qué pasó, ni en 10 años de temporada hubo algo tan fuerte”, opinó el comunicador.

El día que fue Milei al programa de Mirtha, Fatima pensó que ella también iba a estar en la mesa, se preparó, se maquilló y al final quedó atrás de cámara, tampoco le habría gustado quedar en segundo plano.

En este contexto, contó qué otra situación habría molestado a Fátima. “Y lo que también me dijeron es que el día que fue Milei al programa de Mirtha, Fatima pensó que ella también iba a estar en la mesa, se preparó, se maquilló y al final quedó atrás de cámara, tampoco le habría gustado quedar en segundo plano”, reveló Juan.

¿POR QUÉ SE FILTRÓ EL ENOJO DE FÁTIMA FLÓREZ CON MIRTHA LEGRAND?

Esta tensa situación se filtró por una equivocación de Fátima.

“¿Por qué este problema se filtra? Porque me decían que Fátima se confundió de chat, se lo quiso decir a su asistente personal y lo compartió en el chat del grupo donde están todas las personas de su espectáculo, alguien de ahí lo filtra”, cerró Etchegoyen. ¿Qué dirá Fátima?