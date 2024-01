La visita de Mirtha Legrand a las obras de teatro en Mar del Plata generó una inesperada guerra. La diva le había prometido a Fátima Florez que sería a la primera a quien vería cuando llegue a la ciudad, pero no podría cumplir con su palabra… ¡y a la humorista le cayó fatal!

“Empezó a decir ‘¿cómo Mirtha Legrand me va a hacer este desplante por un circo?’. ‘¡Yo soy la primera dama!’”.

“Fátima Florez estuvo a los gritos. Ella en su programa le prometió que iba a ser la primera a la que fuera ir a ver a la Primera Dama”, contó Majo Martino en Mañanísima.

“Ella también quedó con Carlos Rottenberg, que es el dueño del teatro donde está Martín Bossi y que es su íntimo amigo. Pero no. Ni Bossi, ni Fátima”, detalló la periodista en el ciclo de Carmen Barbieri.

Mirtha Legrand recibió a la pareja en su primer programa de 2023.

FÁTIMA FLOREZ SE ENOJÓ CON MIRTHA LEGRAND AL CONOCER QUE NO SERÍA LA PRIMERA A LA QUE VERÍA EN MAR DEL PLATA

La panelista contó que por este tema la diva discutió con Nacho Viale. “Su nieto le dijo ‘tenés que ir al Circo Rodas porque te paga’. Esta conversación es privada. Mirtha le dijo ‘no me hagas quedar mal’ y se peleó con Nacho”, aseveró.

La comediante al conocer que no sería la elegida de la Chiqui habría pegado el grito en el cielo. “Del otro lado, cuando le avisan a Fátima que no va a ir a ver y que iba a ir al circo, empezó a decir ‘¿cómo Mirtha Legrand me va a hacer este desplante por un circo?’. ‘¡Yo soy la primera dama!’”, contó, sobre la picantísima frase que habría dicho.

“Está indignada con Mirtha y con la situación”, concluyó, sobre la inesperada polémica.