Durante toda la semana, los ciclos de espectáculos especularon con las presencias de Mirtha Legrand en las salas teatrales de Mar del Plata, donde la diva pasa sus vacaciones antes de su regreso a la TV, y apostaban y ponían el foco en la supuesta competencia entre Fátima Florez y Martín Bossi por tenerla antes en sus funciones.

La cuestión comenzó porque a inicios de semana estaba estipulado que Mirtha fuera a ver al humorista antes que a la pareja del flamante presidente Javier Milei, pero luego el círculo íntimo de la conductora adujo un “olvido” y la imitadora pasó al frente.

Mirtha Legrand y Martín Bossi (Foto: captura Implacables/ El Nueve)

De esta manera, Mirtha fue a ver a Martín Bossi recién este sábado, pero su visita se transformó en un evento en sí mismo cuando el protagonista del show la vio entre el público y se acercó a saludarla a su butaca promediando la función, como mostraron en Implacables (El nueve).

De esta manera, Bossi se acercó hasta donde estaba sentada Mirtha Legrand y le cantó el tema ‘Yo no soy tu prisionero’, lo que emocionó a Mirtha hasta las lágrimas. “Te tengo que decir una cosa. Te prometí mariachis. La fanfarria Alto Perú, íbamos a cortar la calle. Pero ahorita no podemos cortar porque el que corta no cobra”, bromeó Martín.

Leé más:

Mirtha Legrand fue a ver la obra de Fátima Florez tras la polémica y fue ovacionada por el público

CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MARTÍN BOSSI AL VER A MIRTHA LEGRAND ENTRE EL PÚBLICO

De esta manera, el comediante le regaló unas flores de plástico y unas confituras y cerró: “Así que conformate con los churros. Tenés una gran mesa acá de mil personas que te aman. Compartiste una noche de amor y quiero saber qué sentiste esta noche en mi casa, porque siempre te voy a visitar yo. Contame”, le dijo, mirándola directamente a los ojos.

Mirtha Legrand y Martín Bossi (Foto: captura Implacables/ El Nueve)

Si bien estaba sensibilizada, Mirtha tomó el micrófono y le dijo: “Yo no puedo decir con palabras lo que sentí. Estoy tan emocionada. Realmente este jovencito es un genio. Un genio absoluto. Nos hace pensar. Nos hace reaccionar. Nos hace querer a nuestro vecino. Mira esto. Es extraordinario. Lo que hacés es extraordinario. No sé cómo se llama esto, pero lo que hacés es maravilloso”.

“Te amo”, se limitó a decirle Bossi a Mirtha, y, acto seguido, le propuso casamiento. A continuación, comenzó a sonar la marcha nupcial y ambos salieron del teatro tomados de la mano por la fila central de plateas mientras el público deliraba a cada paso que deban hacia una cena íntima que compartieron con Carlos Rottemberg minutos más tarde.

Leé más:

A un mes de cumplir 97 años, así será la apretada agenda Mirtha Legrand este fin de semana en Mar del Plata