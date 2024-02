Si bien ya pasó mucha agua debajo del puente de que le puso punto final a su historia de amor de 22 años con Fátima Florez (quien actualmente está en pareja con Javier Milei), Norberto Marcos no dudó en compartir qué sintió cuando la vio a su ex en los Premios Estrella de Mar que se llevó a cabo en el Hotel Provincial de Mar del Plata.

“Si dijera que me fue indiferente, te estaría mintiendo. Pero fue muy de golpe y creo que fue una sorpresa tanto para ella, como para mí. Pasaron a mucha velocidad, yo alcancé a saludar a Marcelo Polino y agarrarlo del abrazo y él también me saludó”, comenzó diciendo el productor teatral en móvil que dio a A la tarde.

“No paré porque no quise incomodar a nadie tampoco porque era poner en una situación incómoda al que saludara. En el momento se me ocurrió eso y seguí para adelante, después cuando seguí caminando veo que estaban filmando con una cámara y automáticamente uno sonríe”, agregó.

Y cerró, sincero: “Fue algo completamente inesperado. Yo, precisamente, me fui por atrás porque ellos (quienes acompañaban a Fátima) habían entrado por delante. Y, como había tanto recelo de que no nos juntáramos, yo me fui por atrás”.

CRISTINA PÉREZ HABLÓ SOBRE FÁTIMA FLOREZ COMO PRIMERA DAMA

Luego de confirmar su renuncia al noticiero de Telefe, Cristina Pérez dio su opinión sobre Fátima Florez y su rol de primera dama luego de que su pareja, Javier Milei, se convierta en el nuevo presidente de la Argentina.

“A Fátima la vi un ratito, me la crucé cuando salíamos del Congreso que nos dimos un abrazo; y después estábamos sentadas muy cerquita en la Iglesia, pero ahí no había mucho espacio para hablar”, comenzó diciendo la periodista en una nota que le dio a Socios del Espectáculo.

“La veo bien y también esto es como un desafío para ella. Se dan cuenta que se preocupan más por lo que las mujeres tienen que hacer y no le van a preguntar al hombre ‘¿por qué tu novia hace tal cosa?’”, agregó.

Y cerró, firme, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: “En Estados Unidos la primera dama es una institución con presupuesto, oficina y todo. Acá, depende de la mujer”.