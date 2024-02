Muy contenta por su fuerte noviazgo con Facundo “Polito” Pieres, Zaira Nara reveló muy contenta que convivió por primera vez con él y sus dos hijos, Viggo y Malaika, durante sus vacaciones juntos a Punta del Este. En este contexto, dio detalles sobre esta familia ensamblada.

“Se dio de manera natural. Cada uno respetando sus espacios pudimos compartir unas vacaciones que los dos queríamos mucho”, contó en diálogo con Para Ti, subrayando que se instalaron en un hotel y luego en la casa que alquilaron juntos en la ciudad uruguaya.

“Se dio de manera natural. Cada uno respetando sus espacios pudimos compartir unas vacaciones que los dos queríamos mucho”.

Además de remarcar que si bien convivieron durante las vacaciones en Buenos Aires cada uno vive en su casa, reveló cómo sus nenes se llevan con su novio. “La viven de manera natural. Como todos, tienen momentos donde me piden atención exclusiva. Y yo, feliz por supuesto”, sentenció Zaira, contenta por su presente.

Zaira Nara y Facundo Pieres Por: Fabiana Lopez

PAULA CHAVES REVELÓ SI SU HIJA FILIPA EXTRAÑA A SU MADRINA, ZAIRA NARA

Si bien no hubo cambios en la relación de Paula Chaves con Zaira Nara y la distancia entre ellas continúa, la actriz (que se encuentra en Carlos Paz haciendo temporada con su obra Misterio en la cabaña) reveló si Filipa -su hija menor, fruto de su relación con Pedro Alfonso, extraña a su madrina.

Zaira Nara y Paula Chaves

“Es un tema muy personal de nosotras. Es agotador, es la vida misma. Hay que empezar a naturalizar eso, todos tenemos momentos en la vida donde se unen amistades y después se terminan”, expresó Paula, contundente, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Es un tema muy personal de nosotras. Es agotador, es la vida misma. Hay que empezar a naturalizar eso, todos tenemos momentos en la vida donde se unen amistades y después se terminan”.

Por otro lado, la entrevistada no le esquivó a la consulta sobre si su niña extraña a su madrina Zaira, a quien ya no ve tras el distanciamiento: “Fili es muy chiquita, no se da cuenta tanto de las cosas. Veremos qué dice el tiempo”, remarcó. Y cerró, tajante: “Vivo el presente, la vida irá diciendo qué pasa”.