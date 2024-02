Carmen Barbieri volvió a Mañanísima este jueves después de haber estado ausente el miércoles y explicó el problema de salud que tiene.

“Volví, ¿pensaban que no iba a volver más? Todos me preguntan ‘¿estás mejor?’, no, no estoy mejor. Me sigue doliendo la boca”, comenzó diciendo.

Entonces, detalló qué le sucedió esta semana: “Tengo un tema de aftas, llagas, tengo todo ¿Por qué estoy acá parada? Estoy porque no tengo fiebre”.

Carmen Barbieri en Mañanísima.

“La verdad es que no es que estoy enferma, tengo algunos problemitas en la lengua, y yo no paro de hablar igual, no me importa nada”, dijo sincera.

POR QUÉ FEDE BAL VOLVIÓ A VIVIR CON CARMEN BARBIERI

Diego Ramos: -¿Es cierto que tu hijo ha vuelto a la casita de los viejos?

Carmen Barbieri: -Sí, en este momento está durmiendo en mi casa. En su dormitorio. Cuando se fue quedó todo perfecto.

Estefi Berardi: -¿Te extrañaba que volvió?

Carmen: -No, no volvió porque me extrañaba. Volvió porque se le voló el techo. Pero no sé si lo puedo contar. Después se enoja.

Lucas Bertero: -Tuvo un problema en el quincho y tuvo dificultades con la luz. No se podía bañar.

Carmen: -Y tenía goteras... Con Fede estamos charlamos de todo, menos de su vida privada, que no le pregunté nada.