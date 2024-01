Una durísima entrevista tuvo Carmen Barbieri en Mañanísima cuando recibió a Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, quien volvió a hacer un llamado pidiendo Justicia por su hijo a cuatro años del crimen. La conductora intervino cuando la mujer reconoció que no siempre tenía entereza para continuar con su lucha.

“No sé cómo sigo de pie. Admito que hay días que no quisiera vivir más. Rezo a Dios para que me de fuerzas”.

“No sé cómo sigo de pie. Admito que hay días que no quisiera vivir más. Rezo a Dios para que me dé fuerzas”, aseveró la mujer, entre lágrimas mientras Carmen se paraba de su asiento para tomarle la mano y tenerla más cerca.

“Fuera de cámara te dije que te admiraba como mujer, como madre, porque estás en tu eje. Yo sé que tenés un dolor y no quisiera estar nunca en tu lugar, pero nunca bajes los brazos”, le pidió la animadora.

Foto: Captura de TV

CONMOVEDORA DECLARACIÓN DE LA MADRE DE FERNANDO BÁEZ SOSA: “HAY DÍAS DONDE NO QUISIERA VIVIR MÁS”

“Yo entiendo que hay días en los que debés estar no triste, sino demasiado triste como para ponerte en pie, pero no me bajes los brazos. Vos sos la bandera de un montón de madres que no pueden estar sentadas acá, ni hablar, ni pedir”, destacó Carmen.

Hacia el final, la conductora expresó toda su emoción por tenerla en su ciclo y destacó su valor. “Estén unidos con tu marido. No pienses más en la muerte. Yéndote de este mundo en este momento no solucionás nada. Al contrario. Seguí luchando por Fernando como lo venís haciendo hasta ahora”, sostuvo.

“Siempre lucharé por Fernando y siempre acompañaré a esas madres que perdieron a sus hijos. A ellas les diría que luchen como puedan. Es difícil, pero hay que luchar para conseguir la justicia como sea”, concluyó Graciela, sensibilizada.