A casi cuatro años del crimen de Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa habló con sumo dolor del asesinato de su hijo, brutalmente golpeado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell hasta ponerle fin a su vida.

Actualmente, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi están cumpliendo su condena en presión.

En nota con Carmen Barbieri, la mamá de Fernando contó que, a cuatro años de los hechos, no recibió ni un llamado ni un pedido de perdón por parte de los padres de los asesinos de su hijo.

Con lágrimas en sus ojos, Graciela recordó las imborrables imágenes que tiene en su mente de cómo Fernando fue ferozmente atacado, a la salida de un boliche, por esta manada de jóvenes: “Una madre da todo por su hijo. Viendo esa secuencia, nada podía hacer. Tenía ganas de agarrarlo, de cubrirlo para que no le hagan daño. Me hubiese gustado que todos esos golpes fueran para mí, no para él”.

“Fernando era mi todo. En este mundo venimos para estar un tiempo, nada es eterno, pero la forma en la que o asesinaron, que disfrutaron. Lo querían llevar como un trofeo. Y que digan que al día siguiente lo festejarían con vinos y flores, escuchar eso fue muy fuerte. Porque Fernando era una persona, un humano, nadie se merece esto”, dijo Graciela, quebrada.

“Ninguno de estos padres, que son 20, porque 8 están presos, en ningún momento me pidieron disculpas. Nunca me llamaron. Nunca. Sus hijos venían haciendo esto”.

En otro de los sensibles tramos del mano a mano de Carmen Barbieri con Graciela Sosa, la mamá de Fernando reveló que a 4 años del brutal crimen de su hijo ninguno de los padres de los rugbiers se comunicó con ella para pedirles perdón.

Carmen: -¿Vos pudiste mirarlos a la cara a los asesinos de tu hijo? ¿Bajaron la cabeza? ¿Alguno te miró?

Graciela: -Sí, sí. Los miré fijamente cuando escuchaba la audiencia. Algunos bajaban la cabeza, pero otros no, me miraban fijamente. Era fuerte.

Carmen: -¿Ningún familiar de estos asesinos te dijo nada? Hay que estar en el lugar de las madres de estos asesinos. Supongo que algunas deben estar horrorizadas y arrepentidas, porque uno cría un hijo y no lo cría para esto.

Graciela: -Ninguno de estos padres, que son 20, porque 8 están presos, en ningún momento me pidieron disculpas. Nunca me llamaron. Nunca. Sus hijos venían haciendo esto. Yo pienso que realmente se podría haber evitado. Si uno le marca que no lo debe hacer, no lo va a continuar haciendo. Fue muy dolorosos, muy fuerte de escuchar, que lo querían a Fernando de trofeo.

LOS OCHOS ASESINOS CONDENADOS POR EL CRÍMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA

En primera instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por ser coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves reiteradas”.

Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron considerados “partícipes necesarios” de ese mismo hecho, y recibieron una pena de 15 años de cárcel.